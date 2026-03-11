Het schaatsseizoen ziet er bijna op, maar woensdag vindt er nog één bijzonder evenement plaats: De Zilveren Bal. Tijdens de feestelijke afsluiting van het schaatsjaar strijden topsprinters om de zege tijdens wedstrijden over 100 meter én er is een wel heel speciaal duel tussen Jenning de Boo en Joy Beune. Gelukkig kunnen liefhebbers de wedstrijd thuis live volgen.

De Zilveren Bal wordt al jarenlang gehouden in Leeuwarden en geldt als een bijzondere afsluiting van het schaatsseizoen. Dat is een bijzonder lang jaar geweest, met onder meer de NK afstanden, de World Cup, het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi, de Olympische Spelen en de WK sprint en allround. Desalniettemin doen er aan de Zilveren Bal veel topschaatsers mee.

Jordan Stolz als blikvanger

Bij de heren is Jordan Stolz de absolute blikvanger. De Amerikaan won tweemaal goud op de Winterspelen en krijgt in Leeuwarden concurrentie van grote namen. Onder meer titelverdediger Yevgeniy Koshkin en Bjorn Magnussen doen mee. Namens Nederlander staan onder meer Stefan Westenbroek en Janno Botman aan de start. Bij de vrouwen zien we onder meer Anna Boersma, Pien Hersman, Michelle de Jong en de afzwaaiende Dione Voskamp.

Zij doen dus allemaal mee aan de wedstrijden over 100 meter en hopen laat op de avond uiteindelijk de finales te schaatsen. Maar er is speciaal voor deze tiende editie nog een bijzonder duel gepland: Jenning de Boo en Joy Beune schaatsen namelijk een 3000 meter tegen elkaar. Voor Beune is dat als regerend wereldkampioene een bekende afstand, maar voor De Boo niet. Hij reed nog nooit zo veel rondjes achter elkaar in wedstrijdverband. Dat belooft dus een boeiend duel te worden. De lezers van Sportnieuws.nl denken massaal dat Beune de clash op haar naam schrijft.

Gelukkig kunnen de mensen die geen kaartje voor het spektakel in Leeuwarden hebben de races gewoon thuis volgen. De organisatie zendt De Zilveren Bal namelijk live uit op YouTube. Dat doen ze via hun eigen kanaal. Daar is vanaf pakweg 19.30 uur live te volgen wie de opvolgeres van Femke Kok en Yevgeniy Koshkin worden en of Beune inderdaad afrekent met De Boo over 3000 meter.

Het tijdschema van de belangrijkste momenten van De Zilveren Bal