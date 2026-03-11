Jenning de Boo en Femke Kok zijn tijdens De Zilveren Bal na een prachtig seizoen nog eens extra in de prijzen gevallen. De twee topsprinters werden in Leeuwarden gekozen tot schaatser en schaatsster van het jaar.

Kok heeft de eretitel te danken aan een geweldig seizoen waarin ze zich tot olympisch kampioene op de 500 meter kroonde en op die afstand ook het wereldrecord brak. Ze sloot het seizoen afgelopen week ook nog eens geweldig af door in Thialf voor het eerste wereldkampioene sprint te worden.

De Boo pakte op de Winterspelen in Milaan twee keer zilver. Op zowel de 500 als de 1000 meter reed hij een geweldige race, maar beide keren moest hij zijn meerdere erkennen in Jordan Stolz. De Boo troefde de Amerikaan wel af bij de WK sprint en pakte daar voor het eerst de wereldtitel. Die prestaties helpen hem dus aan de titel Schaatser van het Jaar.

Grootheden gingen De Boo en Kok voor

De prijs rond Schaatser van het Jaar werd in 1990 in het leven geroepen onder de naam Ard Schenk Award. Ireen Wüst won liefst tien keer de verkiezing en Sven Kramer ging er achtmaal met de prijs vandoor. Verder werden in het verleden onder meer Jutta Leerdam, Irene Schouten, Marianne Timmer, Jorien ter Mors, Kjeld Nuis, Gerard van Velde, Bart Veldkamp en Falko Zandstra tot winnaars gekroond. In 2024 kwam er een einde aan de uitreiking, maar nu twee jaar later heeft de organisatie van De Zilveren Bal de verkiezing nieuw leven ingeblazen.

De winnaars zijn gekozen door een 30-koppige jury, die bestaat uit voormalig topschaatsers, coaches en journalisten. Zo zit ook Marianne Timmer, die tijdens de Winterspelen samen met Sportnieuws.nl een dagelijkse videopodcast maakte, in de jury. De drievoudig olympisch schaatskampioene stelde net als onder meer Jac Orie, Erben Wennemars en Hein Otterspeer een top drie samen bij zowel de mannen als vrouwen.

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma overhandigde woensdagavond in Leeuwarden een speciaal ontworpen beeldje aan de winnaars Kok en De Boo. Het beeldje is gemaakt door kunstenaar Gerrit van Emous. Naast het beeldje ontvingen de winnaars ook allebei een eigen 9-daagse droomreis naar Curaçao. Deze prachtige prijs is mede mogelijk gemaakt door Sportnieuws.nl en Corendon.

Uitslag Schaatser van het Jaar



Top 3 mannen

1. Jenning de Boo

2. Jorrit Bergsma

3. Kjeld Nuis

Top 3 vrouwen

1. Femke Kok

2. Jutta Leerdam

3. Marijke Groenewoud