De complete Nederlandse schaatswereld keek uit naar dé clash tijdens de Zilveren Bal: Jenning de Boo en Joy Beune namen het tegen elkaar op tijdens een race over 3000 meter. Het zorgde voor een bloedfanatieke Kjeld Nuis langs de lijn, die zijn ogen niet kon geloven tijdens de zenuwslopende ontknoping.

Voor de mensen die het gemist hebben: tijdens de Zilveren Bal, de feestelijke afsluiting van het schaatsseizoen, stond er een uniek duel op het programma. Naast de reguliere wedstrijden over 100 meter reden Jenning de Boo en Joy Beune een rechtstreeks duel over 3000 meter tegen elkaar. Die race ontstond nadat De Boo recent opperde dat hij wel eens zou kunnen winnen van de wereldkampioene op die afstand. Zij ging de strijd maar wat graag aan.

Kjeld Nuis trekt tienduizenden kijkers

De race werd groots opgepakt. Kjeld Nuis, vriend van Beune én ploeggenoot van De Boo, was uiteraard ook aanwezig in Leeuwarden. Hij beloofde in aanloop naar de wedstrijd een tattoo van De Boo te zetten als hij wist te winnen van Beune. Niet zo gek dus dat Nuis liever zag dat zijn vriendin won. De Boo ging waanzinnig snel van start, zag Nuis die live ging op Instagram en tienduizenden kijkers trok.

Hij moedigde Beune veelvuldig aan tijdens de race. "Lekker meissie", riep hij aan het begin. "Pak 'm!" Ook deed Nuis er alles aan om De Boo wat te ontmoedigen. "Het is nog heel lang Jenning, nog héél lang." Of het écht hielp zullen we nooit weten, maar duidelijk was wel dat de voorsprong van De Boo halverwege de race steeds kleiner werd.

'Hij gaat kapot'

Met nog één rondje te gaan was het gat twee seconden in het voordeel van De Boo, die helemaal stuk zat. "Hij gaat kapot", riep Nuis dan ook richting Beune. "Nu gaan, gaan! Go, go, go."

Uiteindelijk werd de race beslist op het laatste rechte eind. Daar ging Beune erop en erover en pakte ze de zege in 4.04,55. De Boo was een seconde trager. Nuis kon zijn geluk niet op en had zichtbaar veel plezier in het bijzondere onderonsje. "Hij had zeker kunnen winnen. maar hij ging er veel te hard in", concludeerde de drievoudig olympisch kampioen. Al met al was het een geslaagde avond, zeker voor huize Nuis en Beune. "Jullie hebben allemaal gezien wie de winnaar is, Joy!" Om De Boo nog even grappend na te roepen. "Geen tattoo, bitch."

Bekijk hier de beelden van Kjeld Nuis in z'n geheel terug.