Het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse schaatsers is in volle gang. De eerste tickets zijn verdeeld op de kortste en langste afstanden, maandag is het de beurt aan de 1500 meter vrouwen en 1000 meter mannen in Thialf. Lees hier hoe laat en op welke zender je moet inschakelen.

De eerste dag van het OKT was al op tweede kerstdag en leverde meteen spektakel op. Jutta Leerdam viel op 'haar' 1000 meter en liep zo directe plaatsing voor Milaan mis. Dat maakte ze op dag drie meer dan goed met een razendsnelle tijd op de 500 meter, waardoor ze zich achter Femke Kok alsnog op de Winterspelen mag verheugen. De aanwijsplek op de 1000 meter ten koste van Naomi Verkerk is daarmee ook wel bijna gerechtvaardigd.

Bij de mannen voldeed Jenning de Boo op spectaculaire wijze aan zijn verplichtingen door concurrent Sebas Diniz in de slotrit van de 500 meter naar plek twee te verwijzen. Op de lange afstanden domineerde de 21-jarige Stijn van de Bunt, die met winst op zowel de 5 als de 10 kilometer alles opraapte wat er te pakken was. Jorrit Bergsma en Chris Huizinga moesten het doen met de tweede plekken.

Matrix

In onderstaande matrix zijn een aantal plekken dus al vergeven, daar komen maandag de 1000 (mannen) en 1500 (vrouwen) meter bij.

1500 meter vrouwen

Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud en Joy Beune zijn normaliter de vrouwen die vanaf 18.15 uur maandagavond om de tickets strijden op de 1500 meter. Maar er zijn meer kapers op de kust. Zo gaan Femke Kok, Jutta Leerdam en Angel Daleman ook proberen zich te plaatsen. En wat te denken van Suzanne Schulting?

1000 meter mannen

De 1000 meter bij de mannen is goud waard in de welbekende matrix. Plek 2 en 5 zijn ingeruimd voor de nummers 1 en 2 van de afstand maandagavond. Jenning de Boo en Kjeld Nuis zijn interessante namen, maar ook wereldkampioen Joep Wennemars heeft zijn zinnen gezet op de afstand. Het wordt een enorm spannende race met veel kanshebbers op de felbegeerde tickets naar Milaan.

Live te zien op tv én stream

De NOS is de place to be voor het schaatsen. Ook tijdens het OKT moet er ingeschakeld worden bij de NPO om het schaatsen te volgen. NPO 1 is vanaf 17.50 uur live, terwijl de eerste afstand om 18.15 uur op het programma staat in Thialf. Niet alleen NPO 1, ook NOS.nl en de NOS app zijn live, waardoor je ook via een stream al het schaatsgeweld kan volgen. Verwacht ook de bekende analisten aan de desk, zoals Mark Tuitert, Erben Wennemars en Ireen Wüst bij presentatoren Henry Schut en/of Jeroen Stomphorst.

