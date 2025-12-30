Joy Beune beleefde maandag op het OKT een waar drama. De regerend wereldkampioene op de 1500 meter greep op die afstand na een zinderende strijd naast een startbewijs voor de Olympische Winterspelen. Die klap zal volgens voormalig topschaatster nog wel even nadreunen bij Beune.

"Ze had een mega misslag en dat heeft nu haar kop gekost", begint Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Beune ging aan het begin van de race bijna onderuit en dat bleek uiteindelijk heel kostbaar in een wedstrijd waar de verschillen klein waren. "Dan mis je gewoon op twee tienden die derde plek. Dat is echt een hele zware klap."

Die dreun zal extra hard aankomen door de resultaten van Beune dit seizoen: "Ze heeft altijd op het podium gestaan, ze laat zich constant zien. Eigenlijk hoort zij gewoon die 1500 meter te rijden."

'Stel dat ze onderuit was gegaan...'

Timmer is ook benieuwd wat de gevolgen waren geweest als de regerend wereldkampioene niet zoveel moeite had gedaan om overeind te blijven: "Stel dat ze toch onderuit was gegaan: wat was er dan gebeurd? Dat maakt het gewoon nog zuurder", aldus de drievoudig olympisch kampioene, die de kans 'heel groot' acht dat Beune in dat geval was aangewezen.

"Je schaatst door, maar we hebben allemaal gezien dat ze bijna onderuit ging en dan zijn die verschillen zo klein...", vervolgt Timmer. "Dan ben je al het hele seizoen de beste 1500 meter-rijder, maar word je er door iedereen toch net af gereden en heb je geen ticket."

Emotionele achtbaan

Beune werd daarmee slachtoffer van de sterkte van de concurrentie in Nederland, want Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud waren net iets sneller. "Dit is echt ongekend hoog niveau. Wat Kok heeft gedaan vandaag is geweldig en ook Antoinette heeft gereden voor wat ze waard was. Ze moest ook en dat is natuurlijk ook een enorme druk. Dus die ontlading die zag je ook en dat voel je ook. Het was een echt een emotionele achtbaan."

Dat kwam volgens Timmer ook tot uiting in de tranen bij Beune: "Je moet het gewoon verwerken die klappen. Je moet gaan resetten, want dinsdag moet ze weer rijden (de 5000 meter, red.). Je kan er niet te lang in blijven hangen. Ze moet eerst dit even een plek geven en er zal veel over gesproken worden. Maar de feiten zijn gewoon: ze is vierde en heeft geen ticket voor de 1500 meter. Dat is heel pijnlijk."

Beune wel naar de Spelen

Beune kan zich in ieder geval troosten met het feit dat ze wel naar de Spelen gaat. Ze werd tweede op de 3000 meter en dus mag ze die afstand, waarop ze ook regerend wereldkampioene is, wel rijden. Beune vormt daarnaast met Rijpma-De Jong en Groenewoud de vaste kern van het Nederlandse team op de ploegenachtervolging. Ze kan zich dinsdag dus ook nog plaatsen voor de 5000 meter, waarop ze in 2024 de wereldtitel pakte.

