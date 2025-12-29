De vierde dag van het olympisch kwalificatietoernooi zorgde opnieuw voor een heleboel spektakel. Op een zinderende 1500 meter greep wereldkampioene Joy Beune verrassend naast een startbewijs voor de Olympische Winterspelen. Haar vriend Kjeld Nuis zat op de 1000 meter juist net aan de goede kant van de score.

De 1000 meter voor mannen werd gewonnen door Jenning de Boo, in een prachtige tijd: 1:06,84. Dat is de tweede tijd ooit in Thialf. Joep Wennemars gaf een halve seconde toe, maar gaat ook naar de Olympische Winterspelen. Voormalig olympisch kampioen Nuis werd derde en mag ook afreizen. Voor nummer vier Tim Prins zijn na een fotofinish (tegen Nuis) de druiven zuur. Hij krijgt dinsdag op de 1500 meter zijn laatste kans om zich toch te plaatsen.

1500 meter voor vrouwen

De 1500 meter voor vrouwen werd een waar spektakel. Antoinette Rijpma-de Jong was in een directe confrontatie 0,01 seconde sneller dan Femke Kok, houder van het baanrecord in Thialf. Marijke Groenewoud (derde) bleef topfavoriete Joy Beune (vierde) voor. Jutta Leerdam moest het doen met plek 8.

Beune viel daarmee buiten de boot en dus zal de regerend wereldkampioene in Milaan niet aan de start staan op de 1500 meter. Het zorgde voor tranen bij de topschaatsster en voor woede bij haar vriend Nuis, die zich beklaagde over de manier waarop schaatsers in Nederland zich plaatsen voor de Spelen.

De matrix

De schaatsbond KNSB heeft een selectievolgorde opgesteld, ook bekend als 'de matrix'. Daarmee wordt bepaald welke schaatsers op welke afstanden meedoen aan de Olympische Winterspelen van 2026. Lees hieronder hoe de plekjes zijn ingevuld.

