Het is Tweede Kerstdag en dat betekent dat het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse schaatsers van start gaat. De 1000 meter vrouwen en de 5000 meter mannen staan deze vrijdag op het programma. Kijk hier op welke zender en hoe laat je in moet schakelen om de schaatsdag in Thialf live te volgen.

Jutta Leerdam is vrijdagmiddag de eerste der grote favorieten die het ijs op gaat. Zij moet tijdens 'haar' 1000 meter een plek voor de Olympische Winterspelen veiligstellen. De afstand staat hoog op de zogeheten matrix, dus de KNSB verwacht goud in Milaan over een kleine twee maanden. Femke Kok is de andere naam die TeamNL kan versterken op die afstand, dus zijn de ogen ook op de 500 meterspecialist gericht. Daarnaast komen nog tal van kanshebbers aan de startlijn.

5000 meter mannen

Daarna is het ook de beurt aan de mannen op de 5000 meter om zich te bewijzen. Er zijn tal van namen die kans maken op de felbegeerde plekken in Milaan. In principe vaardigt de KNSB liefst drie mannen af op de 5000 meter. Chris Huizinga, Beau Snellink, Kars Jansman, Jorrit Bergsma, Marcel Bosker en Patrick Roest zijn de namen waar naar uitgekeken mag worden.

Live te zien op tv én stream

De NOS is de place to be voor het schaatsen. Ook tijdens het OKT moet er ingeschakeld worden bij de NPO om het schaatsen te volgen. NPO 1 is vanaf 14.45 uur live, terwijl de eerste afstand om 15.00 uur op het programma staat in Thialf. Niet alleen NPO 1, ook NOS.nl en de NOS app zijn live, waardoor je ook via een stream al het schaatsgeweld kan volgen. Verwacht ook de bekende analisten aan de desk, zoals Mark Tuitert, Erben Wennemars en Ireen Wüst bij presentatoren Henry Schut en/of Jeroen Stomphorst.

