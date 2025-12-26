Het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse schaatsers is in volle gang. Zaterdag staan de 500 meter mannen en 3000 meter vrouwen op het programma. Kijk hier op welke zender en hoe laat je in moet schakelen om de schaatsdag in Thialf live te volgen.

Dat het OKT onverbiddelijk is, bleek op de eerste dag. Topfavoriete Jutta Leerdam viel op haar geliefde 1000 meter en greep vooralsnog dus naast de olympische tickets. Femke Kok en Suzanne Schulting plaatsten zich wel. Op de 5 kilometer bij de mannen hield vrij onverwachts Stijn van de Bunt huis. Lees hieronder alles terug:

500 meter mannen

De dag begint zaterdag met de 500 meter. Zonder pechvogel Dai Dai N'Tab, die zich ziek moest afmelden. Namen als Jenning de Boo, Sebas Diniz, Stefan Westenbroek en Joep Wennemars verschijnen aan de start. Bekijk hier de loting:

3000 meter vrouwen

Bij de 3000 meter is Joy Beune natuurlijk de grote blikvanger. Zij zal hopen dat ze niet net als Jutta Leerdam onderuit gaat. Op een OKT kan immers alles gebeuren. Verder doen Merel Conijn, Bente Kerkhoff, Marijke Groenewoud en Antoinette-Rijpma de Jong mee.

Live te zien op tv én stream

De NOS is de place to be voor het schaatsen. Ook tijdens het OKT moet er ingeschakeld worden bij de NPO om het schaatsen te volgen. NPO 1 is vanaf 14.45 uur live, terwijl de eerste afstand om 15.00 uur op het programma staat in Thialf. Niet alleen NPO 1, ook NOS.nl en de NOS app zijn live, waardoor je ook via een stream al het schaatsgeweld kan volgen. Verwacht ook de bekende analisten aan de desk, zoals Mark Tuitert, Erben Wennemars en Ireen Wüst bij presentatoren Henry Schut en/of Jeroen Stomphorst.

