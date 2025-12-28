Het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse schaatsers is in volle gang. Zondag staan de 500 meters bij de vrouwen en de tien kilometer bij de mannen op het programma. Kijk hier op welke zender en hoe laat je in moet schakelen om de schaatsdag in Thialf live te volgen.

Dat het OKT onverbiddelijk is, bleek op de eerste dag. Topfavoriete Jutta Leerdam viel op haar geliefde 1000 meter en greep vooralsnog dus naast de olympische tickets. Femke Kok en Suzanne Schulting plaatsten zich wel. Op de 5 kilometer bij de mannen hield vrij onverwachts Stijn van de Bunt huis. Lees hieronder alles terug:

Op dag 2 (zaterdag) waren er emoties bij Jenning de Boo. De topfavoriet op de 500 meter moest in de laatste omloop alles geven om Sebas Diniz achter zich te houden en zeker te zijn van de Olympische Spelen. Op de drie kilometer bij de vrouwen werd het een ware titanenstrijd tussen Marijke Groenewoud, Joy Beune, Mere Conijn en Bente Kerkhoff. Lees hier alles terug:

500 meter vrouwen

Voor Jutta Leerdam is er zondag alles aan gelegen om de valpartij van vrijdag op de 1000 meter te vergeten. Zij krijgt bij de 500 meter twee kansen om zich via de korste afstand alsnog te plaatsen voor Milaan en het daarmee de KNSB makkelijker te maken voor een eventuele aanwijsplek. Maar alle ogen in Thialf zijn natuurlijk gericht op 500 meter-veelvraat Femke Kok.

10.000 meter mannen

Stijn van de Bunt (21) werd op de 5000 meter al dé verrassing van het OKT en kan op de dubbele afstand zondag voor nog meer sensatie in Thialf zorgen. De schaatser van Team IKO-X2O moet al vroeg en ziet daarna alle grote namen nog in actie komen. Onder meer Jorrit Bergsma, Beau Snellink, Marcel Bosker en Chris Huizinga doen een gooi naar een aparte plek in Milaan.

Live te zien op tv én stream

De NOS is de place to be voor het schaatsen. Ook tijdens het OKT moet er ingeschakeld worden bij de NPO om het schaatsen te volgen. NPO 1 is vanaf 16.10 uur live, terwijl de eerste afstand om 16.30 uur op het programma staat in Thialf. Niet alleen NPO 1, ook NOS.nl en de NOS app zijn live, waardoor je ook via een stream al het schaatsgeweld kan volgen. Verwacht ook de bekende analisten aan de desk, zoals Mark Tuitert, Erben Wennemars en Ireen Wüst bij presentatoren Henry Schut en/of Jeroen Stomphorst.

