Deze bedragen kunnen Joy Beune, Jutta Leerdam en andere Nederlandse schaatsers aan extra geld verdienen bij WK afstanden

Wereldkampioen schaatsen worden is niet alleen qua titel het hoogst haalbare (na de Olympische Spelen). Ook qua prijzengeld is schaatsunie ISU het gulst rondom de WK afstanden. Lees hieronder wat er qua prijzengeld te verdienen is door de (Nederlandse) topschaatsers in het Noorse Hamar. Belangrijk: alleen een medailleplek levert geld op.

Nederland is sterk vertegenwoordigd op de komende WK afstanden in Noorwegen. Toch zijn 'we' lang niet op elke afstand favoriet voor een gouden medaille en de bijbehorende hoofdprijs. Bij de mannen dreigt de Amerikaanse allesvreter Jordan Stolz er weer met alle titels vandoor te gaan op de 500, 1000 en 1500 meter. Al was Stolz een kleine twee weken voor de WK nog ziek.

Programma WK afstanden

De vrouwen op de lange afstanden lijken bij voorbaat het meest kansrijk te zijn op een wereldtitel. Op de 3000 meter heeft TeamNL met Marijke Groenewoud en Joy Beune twee sterke ijzers in het vuur, al kan er niet voorbij de Noorse Ragne Wiklund en de Italiaanse Francesca Lollobrigida gekeken worden. Mooi van de organisatie: deze loeispannende afstand wordt als eerste verreden in Hamar.

Prijzengeld

Wat staat er op het spel voor de topschaatsers tijdens de WK afstanden? Naast de wereldtitel keert de ISU ook het hoogste bedrag van alle toernooien uit aan de deelnemers. De totale prijzenpot bedraagt 208.000 dollar (een kleine 200.000 euro). Die wordt evenredig verdeeld over de mannen en vrouwen; zij krijgen allebei de helft van de pot.

Prijzengeld andere toernooien

Ter vergelijking: de prijzenpot tijdens een WK allround (128.000 dollar) en WK sprint (82.000 dollar) is samen bijna net zoveel als alleen de WK afstanden. Op de recente EK's sprint en allround werd er nog veel minder uitgekeerd: 110.000 dollar in totaal. Tijdens de World Cup werd er helemaal om een 'fooitje' gereden.

Prijzengeld WK afstanden

Het prijzengeld wordt alleen uitgekeerd aan de rijders die op het podium eindigen. Zo is vierde worden van 13 tot en met 16 maart extra zuur, want niet alleen grijpt die schaatser naast een medaille, het prijzengeld kan dan ook worden vergeten. Zie hieronder de verdeling van het geld op de WK afstanden.



Eerste plek: 6000 dollar (ongeveer 5700 euro).

Tweede plek: 4000 dollar (ongeveer 3800 euro).

Derde plek: 3000 dollar (ongeveer 2900 euro).