Femke Kok liet tijdens een trainingswedstrijd in Thialf zien dat ze in topvorm verkeert en deed dat op een afstand waarop niemand haar had verwacht: de 1500 meter. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters én schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As wat dit kan betekenen voor haar olympische plannen.

“In Thialf werden dit weekend wat trainingswedstrijden gereden”, begint Van As enthousiast. "We hebben het er al vaak over gehad dat het dit seizoen heel spannend gaat worden. Maar Femke Kok is wel met een knaller begonnen."

Baanrecord

“Ze rijdt gewoon een baanrecord op de 1500 meter! Terwijl dat niet eens haar afstand is”, vervolgt Van As verbaasd. Het oude record stond op naam van Antoinette Rijpma-de Jong (1.52,95), maar Kok verbeterde dat tot 1.52,69.

“Het is niet haar favoriete afstand, want dat zijn natuurlijk de 500 en 1000 meter”, vult Hoog aan. “Maar moeten de concurrenten op de 1500 meter nu bang zijn voor Kok? Moet ze die afstand nu ook serieus gaan rijden?”

1500 meter in Milaan?

Van As denkt van wel: “Dat is natuurlijk de vraag. Als je dit ziet zo’n tijd aan het begin van het seizoen, dan ben je eigenlijk gek als je níet de 1500 meter gaat rijden.”

Hoog twijfelt: “Is het wel slim om drie afstanden te doen? De 500 en 1000 zijn echt haar favorieten.” Van As vraagt zich af: “Kun je de focus houden op die twee afstanden en dan de 1500 er nog bij pakken?”

“Ik kan me voorstellen dat als je ook de 1500 meter rijdt, je algemene uithoudingsvermogen beter wordt”, zegt Hoog. “Dan kunnen je je andere tijden misschien ook verbeteren. Al heeft ze natuurlijk wel stevige concurrentie op die afstand.”

Van As somt op: “Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune…” Hoog vult aan: “En internationaal natuurlijk ook. De 1500 meter is dé afstand.” Van As is vooral onder de indruk van Koks statement: “Het is zó knap. Ze geeft echt een boodschap af van: ‘jongens, ik ben er’. Hopen dat ze dit volhoudt.”

Beluister de podcast

Elke maandag praten tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As je bij over het sportweekend. Met deze week: Femke Kok die een baanrecord rijdt op de 1500 meter in Thialf, Demi Vollering die Europees kampioen op de weg wordt, en Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens kruipt. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: