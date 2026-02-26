Voor Jutta Leerdam kwam eerder deze maand haar grote droom uit toen ze olympisch kampioen op de 1000 meter werd. De topschaatsster bedankte donderdag in een uitgebreid bericht op sociale media de mensen om haar heen en kreeg daarop vervolgens een bijzonder advies van haar vader.

Leerdam had al jaren de datum 9 februari 2026 met rood omcirkeld, want op die datum stond de olympische 1000 meter in Milaan op het programma. Het moest voor de topschaatsster toen gebeuren en dat was ook nog eens het geval doordat ze landgenote Femke Kok aftroefde in de strijd om het goud.

Vader Ruud geeft advies aan dochter

De schaatsster bewandelde de afgelopen twee jaar de individuele weg door niet bij een commerciële ploeg te tekenen, maar deed het natuurlijk niet alleen. Dat wilde ze donderdag ook nog even benadrukken, want op sociale media bedankte ze in een post allerlei mensen. Van coach Kosta Poltavets tot verloofde Jake Paul en van ouders Ruud en Monique tot haar fans. Allemaal kregen ze een bedankje.

Haar vader Ruud zag het bericht van zijn dochter ook en besloot een bijzondere reactie achter te laten. "Wees zuinig op wie je bent en wat jij zelf wil, respect", schreef hij als advies in de comments onder het bericht van de 27-jarige Leerdam.

Onzekerheid over deelname WK sprint

Mogelijk dat Leerdam juist over die woorden nog wel even na zal denken, want in haar bericht hintte ze er ook op dat ze een einde maakt aan haar seizoen. Dat zou betekenen dat de topschaatsster de WK sprint van volgende week in Heerenveen overslaat.

Leerdam werd eerder deze week door schaatsbond KNSB nog aangewezen voor het toernooi, dat op donderdag 5 en vrijdag 6 maart wordt gehouden in Thialf. De bond besloot Leerdam en Kok, de olympisch kampioen op de 500 meter, allebei een plek te geven, waardoor de twee toppers niet mee hoefden te doen aan de NK sprint van komend weekend. Ook dat toernooi is in Heerenveen.