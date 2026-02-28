Niet voor het eerst dit seizoen knettert het in de verhoudingen tussen schaatsbond KNSB en de schaatsers. Merel Conijn van Team Albert Heijn Zaanlander is zo woest over een besluit van de bond, dat ze om die reden uitstapte tijdens de NK allround in Thialf. Haar team is zelfs bereid er een juridisch proces van te maken.

Het draait om de aanwijsplekken die de bond heeft uitgedeeld voor de WK allround van volgend weekend in Heerenveen. Aanvankelijk zou de KNSB twee vrouwen aanwijzen voor het wereldwijde allroundtoernooi. Maar toen de namen afgelopen week naar buiten werden gebracht, bleken er drie te zijn gekozen: Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud.

Meer dan drie Nederlandse vrouwen mogen niet meedoen aan dat WK. Dus de winnares van het Nederlands allroundkampioenschap van dit weekend kan fluiten naar WK-deelname. Dat maakt Conijn woest. Na de 500 meter van zaterdag besloot ze af te haken bij de NK allround. Vervolgens was ze ook afwezig toen de olympische medaillewinnaars werden gehuldigd. Ze haalde in Milaan zilver op de 5000 meter.

Jillert Anema

Jillert Anema, coach bij Team Albert Heijn Zaanlander, hoorde dinsdag over het opvallende besluit van de KNSB. Hij en het team klommen in de pen en dienden protest in. Tegen De Telegraaf legt Anema uit: " Want dit was niet volgens de regels." Ze besloten Conijn wel deel te laten nemen aan de NK allround. Mocht ze winnen, dan sloot Anema een juridisch proces tegen de KNSB niet uit.

Anema zegt dat het team vervolgens geen reactie van de KNSB heeft vernomen. Ex-shorttracker Freek van der Wart van de KNSB-selectiecommissie spreekt dat tegen. Hij laat weten dat er contact is geweest met Anema's collega Arjan Samplonius. "Dat protest is binnengekomen, vervolgens is er gebeld", zegt Van der Wart. "Ook vrijdag nog. Er is dus wel contact geweest. We hebben de situatie nog een keer uitgelegd. En nog keer toegelicht waarom we dit hebben besloten."

Goud

Van der Wart denkt simelweg dat de drie aangewezen vrouwen de meeste kans maken op eremetaal bij de WK allround. Hij legt uit: "We begrijpen Merel ook. Maar dit is onze beslissing. Het was niet makkelijk. Maar in onze ogen denken wij dat we hiermee volgende week op de wereldkampioenschappen de meeste kans op goud hebben."

Anema versus Conijn

Alhoewel Anema het onbegrip van Conijn deelt, is hij het oneens met haar besluit om af te haken bij de NK allround. "Dat heeft haar gewoon heel erg aangegrepen, heel erg gefrustreerd en die frustratie bereikte vanmorgen een hoogtepunt", zegt hij tegen deze site over Conijns emoties. "Maar we hebben gezegd: het is niet acceptabel als je niet start."