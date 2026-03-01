Tim Prins was op de NK sprint een van de blikvangers en misschien wel favoriet voor de nationale titel, maar de Nederlandse topschaatser moest het doen met plek twee. Reggeborgh-ploeggenoot Janno Botman was over de vier afstanden de snelste. Dus gaat niet Prins, maar Botman naar de WK sprint, het slotstuk van een lang en bewogen schaatsseizoen. Prins zet er een dikke streep over.

De 22-jarige Prins werd dit seizoen ongewild een van de meest besproken schaatsers van het land. Hij plaatste zich op eigen kracht voor de Olympische Spelen in Milaan, maar werd het slachtoffer van de aanwijsplekken van de KNSB. Niet hij, maar Marcel Bosker mocht naar Milaan en reed daar nauwelijks. Tussendoor deed Prins mee aan het gedevalueerde EK afstanden, waar hij telkens net naast het goud greep. De NK was voor hem vervolgens ook weer typerend met een tweede plek. "Het is het verhaal van mijn leven", glimlachte hij als een boer met kiespijn tegen onder meer Sportnieuws.nl na de NK sprint.

'Het voelt wel zuur'

Prins is een specialist op de 1000 en 1500 meter en dus zou een sprintkampioenschap voor hem nét te moeilijk zijn met de nadruk op de 500 meter. Dus hij wist ook van tevoren dat het moeilijk zou worden. Maar zonder namen als Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis lagen er kansen voor hem. En omdat hij heel dichtbij een sprinttitel kwam, doet het pijn. "Het voelt wel zuur dat ik de titel niet heb gepakt. Maar dat ik niet naar de WK sprint mag, vind ik niet zo erg. Daar heb ik niks te zoeken als ik zo rijd."

'Tot het tegendeel bewezen is'

En zo komt er met een tweede plek op de NK sprint een einde aan een bewogen seizoen voor Prins. Weer nét geen hoofdprijs voor hem, tekenend voor zijn hele schaatsjaar. "Ik had dit weekend graag gewonnen, maar volgende week op de WK meedoen om plek acht had mijn seizoen niet beter gemaakt. Ik had het wel verdiend om met deze titel mijn seizoen mooi af te sluiten denk ik. Tot het tegendeel is bewezen, blijft dit de story of my life. Ik heb het zelf opgegooid, dus ik hou 'm er in. Net buiten de boot, dat is het verhaal van dit seizoen."