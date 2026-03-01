Er was rondom de NK sprint veel te doen over de plekken voor de WK sprint van donderdag en vrijdag in Thialf. Nu de nationaal kampioenen bekend zijn bij de mannen en vrouwen, zijn alle tickets ook vergeven voor het slotstuk van het schaatsseizoen. Check hieronder wie er naar de WK mogen namens Nederland.

De KNSB had olympisch kampioenen Femke Kok en Jutta Leerdam aangewezen om naar de WK sprint te mogen, maar Leerdam zag daar vanaf. De winnares van goud in Milaan op de 1000 meter besloot een vroegtijdig einde van haar seizoen bekend te maken. Kok zei alleen af voor de NK, maar staat donderdag en vrijdag wel op de WK sprint in Heerenveen. Door de afmelding van Leerdam kwam er wel goed nieuws voor de deelnemers van de NK sprint. Er kwamen namelijk ineens twee plaatsen beschikbaar voor de WK.

Suzanne Schulting en Marrit Fledderus

Al snel werd duidelijk dat twee vrouwen er met kop en schouders bovenuit staken op de NK. Suzanne Schulting won alle afstanden en reed persoonlijke records. Daarmee werd ze met overmacht Nederlands kampioene sprint. In haar kielzog liet Marrit Fledderus zich ook zien en kreeg zij ook niet echt concurrentie voor de strijd om het laatste WK-ticket. Daardoor krijgt Kok gezelschap van Schulting en goede vriendin Fledderus.

Janno Botman

Bij de mannen werden Jenning de Boo en Joep Wennemars voor de NK sprint al aangewezen en lieten de NK ook links liggen na hun olympische avonturen in Milaan. De Boo won daarbij twee keer zilver achter Jordan Stolz op zowel de 500 als 1000 meter. Wennemars was op weg naar olympisch brons op de 1000 meter, maar werd toen gehinderd op de kruising door zijn tegenstander. Hij schaatste daarna nóg twee afstanden, maar kon geen potten meer breken. Hij krijgt op de WK sprint de kans op revanche. Zijn aanwijsplek ging ten koste van bijvoorbeeld Kjeld Nuis.

Slotstuk van schaatsseizoen

Nuis liet op zijn beurt ook de NK schieten en kon dus geen WK-ticket meer bemachtigen. De winnaar van het toernooi mocht zich bij De Boo en Wennemars voegen en om die titel werd hard gestreden. Bij de laatste afstand waren er nog liefst vier kanshebbers en deed Tim Prins er alles aan, maar zag hij zijn Reggeborgh-ploeggenoot Janno Botman het goud pakken. Hij mag met De Boo en Wennemars TeamNL vertegenwoordigen op de WK sprint donderdag en vrijdag.