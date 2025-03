Verbaasde Joep Wennemars zoekt naar verklaring na bizarre ontknoping: 'Hoe kan dit?'

"Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik had dit echt niet durven dromen", reageerde een verbaasde en dolgelukkige Joep Wennemars na het behalen van de wereldtitel op de 1000 meter. "Hoe kan dit?"

Vervolgens kwam Wennemars vrij snel met een soort van verklaring. "Tweeënhalf rondje hard schaatsen, en dat is vandaag goed gelukt. Ik zette een goede tijd neer. Ik heb mijn ding gedaan, dacht ik. En dan komen ze er allemaal niet meer aan. Hoe is dit mogelijk?"

Wennemars kende een moeilijk seizoen, waarin hij eerst moest herstellen van een zware blessure. Tijdens de WK afstanden in Hamar voelde het schaatstalent van Team Essent zich naar eigen zeggen op "op zijn fitst". "Het is voor het eerst dat ik me na mijn blessure normaal voel. Ik voel me uitgerust. Dat ik mijn kracht kwijt kan en niet gehinderd wordt door pijn."

Dat resulteerde zaterdag in een prachtig resultaat. Met de wereldtitel treedt hij in de voetsporen van zijn vader Erben, die in 2003 en 2004 de beste van de wereld was op de 1000 meter. "Gewoon wereldkampioen, hè", stamelde Wennemars vol ongeloof tegenover de NOS. "Ik had niet gedacht dat ik zou kunnen winnen. Jordan Stolz kan normaal gesproken beter. Maar het maakt mij niet uit nu, het is vandaag mijn wedstrijd."

Jenning de Boo maakte op de 1000 meter het Nederlandse feestje compleet. Na zijn eerdere goud op de 500 meter greep hij nu het zilver. Stolz moest genoegen nemen met brons. De Amerikaanse topfavoriet oogde niet fit en liep mede daardoor net als vrijdag op de 500 meter het goud mis.

