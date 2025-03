Joep Wennemars zorgt voor sensatie op WK afstanden met wereldtitel en baanrecord

Joep Wennemars is wereldkampioen geworden op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. 'Een groot wonder en een daverende verrassing', luidt het commentaar bij NOS. Favoriet Jordan Stolz was niet sterk genoeg om de tijd van de Nederlander te verbeteren.

Joep Wennemars verscheen als eerste Nederlander op de baan. Die reed een sterke rit en klokte zelfs een baanrecord met zijn tijd van 1:08.05.

Daarna kwam Kjeld Nuis in actie. Dat was al een overwinning op zich, zijn deelname bleef lang onzeker door de verwonding aan zijn voet. Hij kon echter niet aan de tijd van Wennemars komen, net als zijn Amerikaanse tegenstander Cooper McLeod.

Verbaasde Joep Wennemars zoekt naar verklaring na bizarre ontknoping: 'Hoe kan dit?' "Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik had dit echt niet durven dromen", reageerde een verbaasde en dolgelukkige Joep Wennemars na het behalen van de wereldtitel op de 1000 meter. "Hoe kan dit?"

Jenning de Boo begon met een valse start. Hij had ook nog een spannende wissel met de Chinese Ning. Uiteindelijk was ook hij niet snel genoeg voor de eerste plek. Hij zette 1:08.21 neer. Alleen Jordan Stolz kon nog roet in het eten gooien voor Wennemars.

Maar dat gebeurde niet. Een grote verrassing en een uitzinnige Wennemars, die meteen zijn vader Erben en vriendin Suzanne Schulting in de armen vloog.

Jenning de Boo en Jordan Stolz

De Boo versloeg vrijdag schaatsfenomeen Stolz met een geweldige rit op de 500 meter en pakte zo de wereldtitel. Hij keek eerst to hoe Stolz 34,38 noteerde. Uiteindelijk dook De Boo daar dik onder. Zijn winnende race wil hij graag terugzien. "Die ga ik wel duizend keer terugkijken. Er valt een enorme last van mijn schouders", zei hij bij De Telegraaf.

Uitzinnig commentaar bij sensationele schaatsshow van 'wonder' Jenning de Boo: 'Wat een natuurkracht' Jenning de Boo was bij de WK afstanden in Hamar niet te houden op de 500 meter. De Nederlandse topschaatser sloeg ondanks een valse start toe, verbeterde het baanrecord en verbrak de WK-streak van grote concurrent Jordan Stolz. Het woord sensationeel is wel op zijn plaats.

