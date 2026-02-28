Een enorme domper voor de schaatsliefhebbers die tijdens de NK sprint en allround naar Thialf waren gekomen. Bij de vrouwen waren er op voorhand al een aantal afwezigen, maar zelfs tijdens het toernooi stapte een grote naam af uit protest. Dat zorgde voor verbazing bij fans en de commentatoren.

Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong hadden al tijdig laten weten niet te zullen starten en ook Marijke Groenewoud gaat het toernooi waarschijnlijk niet afmaken. De olympisch kampioene zou volgens de commentatoren van de NOS tijdig afstappen, maar wilde de benen testen voor de WK allround van volgende week.

Ze reed de 500 meter en startte in de 3000 meter tegen Merel Conijn. Tenminste, dat was de bedoeling. Want ploeggenote Conijn was ineens nergens te bekijken voor de start van de 3000 meter. Waar zij was, was minutenlang niet duidelijk. Zowel de fans als de commentatoren waren nogal verbaasd toen Conijn verstek liet gaan. Daardoor moest Groenewoud in haar eentje van start en was ook Conijns toernooi voorbij.

Conijn had in de 500 meter nog een redelijke tijd neergezet, maar kwam na die afstand dus niet meer in actie. Dat betekent dus dat er naast Rijpma-de Jong, Beune en de waarschijnlijk stoppende Groenewoud, die zondag waarschijnlijk niet in actie komt, opnieuw een grote naam niet in actie komt. Bij de NOS kregen ze na de race van Groenewoud een bericht over de reden van Conijns afwezigheid.

"Ik weet niet of dat bevestigd is, maar we horen uit de catacomben dat Merel Conijn uit protest niet is gestart. Dat ze het er niet mee eens is dat de KNSB alle startplekken heeft vergeven als aanwijsplekken." Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud werden namelijk voor de NK allround al aangewezen voor de WK allround, waardoor een eventuele nationale titel voor Conijn niets uithaalde voor de WK. Conijn mag hoe dan ook niet starten.

Conijn liet eerder haar onvrede al blijken in een scherp interview. Daarin hekelde de winnares van olympisch zilver op de 5000 meter de keus van de KNSB om alle tickets al te vergeven. Bij de mannen kregen twee mensen een aanwijsplek en is er nog een ticket over en ook op de NK sprint zijn er nog tickets te verdienen.