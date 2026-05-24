Thomas Krol is in 2024 gestopt met schaatsen om een andere carrière na te jagen. De ex-schaatser besloot om piloot te gaan worden en in die droom heeft hij nu een nieuwe stap gezet.

Krol was een uitstekend schaatser op de korte en middellange afstanden. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing kende hij zijn absolute hoogtepunt met een zilveren plak op de 1500 meter en een gouden medaille op de 1000 meter. Na deze mijlpaal ging Krol denken aan zijn toekomst en hij besloot twee jaar later zijn schaatsen definitief aan de wilgen te hangen.

In december 2024 nam Krol officieel afscheid van de schaatssport in een bomvol Thialf. De ex-schaatser uit Deventer maakte bewust de keuze te stoppen om een andere droom na te jagen. Krol wilde graag piloot worden en besloot zich vol te focussen op die opleiding. In die opleiding heeft hij al flink wat stappen gezet, maar zijn grootste zette hij deze week, twee jaar na zijn afscheid van de schaatssport.

Piloot Krol

Op zijn Instagram deelt Krol dat hij binnenkort voor het eerst als piloot de lucht in mag. "Vandaag heb ik mijn Type Rating op de Embraer behaald en daarmee na een ruime 2 jaar nu officieel afgestudeerd aan de KLM Flight Academy! In de komende weken zal nog een safety- en operationele training plaatsvinden en zoals het er nu op lijkt zal ik op 10 juli voor het eerst de lucht in mogen als First Officer op de Embraer bij KLM Cityhopper", zo deelt Krol.

Onder de post laten een hoop oud-collega's van Krol weten dat ze trots op hem zijn. Zo reageert sprinter Daidai N'Tab met 'bizar maatje' en laat olympische kampioen Jorrit Bergsma een reactie met 'alright' achter. Ook Kjeld Nuis, Beau Snellink, Ronald Mulder en Antoinette Rijpma-de Jong reageren op de post van Krol. De schaatsers zijn trots op hun oud-collega die ze hopelijk binnenkort naar wedstrijden in het buitenland kan gaan vliegen.

