Als sporter train je je lichaam, maar je mentale conditie is net zo belangrijk, benadrukt schaatsicoon Mark Tuitert. De voormalig olympisch kampioen weet precies hoe je die op peil brengt.

In zijn nieuwste column haalt Tuitert een quote van de beroemde stoïcijnse leraar Epictetus erbij. "Mensen met een goede fysieke conditie zijn zowel tegen hitte als tegen kou bestand. Net zo zijn mensen met een uitstekende geestelijke conditie goed bestand tegen drift, verdriet, uitgelaten stemming en andere emoties."

Gestrest

Maar hoe train je die geestelijke conditie dan? De oud-schaatser benadrukt wat je in ieder geval moet voorkomen. "Je geest? Die laat je vollopen met notificaties, doomscrollen, meningen van mensen. En dan vraag je je af waarom je zo gestrest bent."

Stoïcijns denken

Stoïcijns denken is volgens Tuitert het beste wat je kunt doen. "Je gedachten zijn geen feiten. Ze zijn gebeurtenissen in je hoofd. Als wolken die voorbijdrijven, of als Netflix-series die in je zich afspeelt in je grijze massa. Je hoeft ze niet te geloven."

Hij benadrukt dat als er iets mislukt, je niet moet zeggen "ik faal", maar in plaats daarvan "Ik merk dat ik de gedachte heb dat ik faal". Door het gebruiken van deze zin ben je volgens Tuitert "niet langer de gevangene van je eigen oordel, het slachtoffer. Je bent de toeschouwer én daarmee de regisseur."

Lessen

Daarnaast benadrukt het schaatsicoon met klem dat je uit 'elke ervaring, ook die waarvan je je rot voelde, een trainingsles' moet halen. Dit bereik je door dag na dag te oefenen.

Tuitert sluit zijn column dan ook af met een concluderende les. "Zoals je naar de sportschool gaat voor je lijf, moet je naar de sportschool voor je geest". En het mooie van deze sportschool: "Die is altijd open. Geen wachtlijst. Geen inschrijfgeld. Alleen jij, je gedachten, en de keuze waarin je meegaat en waarin niet."