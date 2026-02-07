De 3000 meter schaatsen op de Olympische Winterspelen is enigszins onthoofd. Het Tsjechische sporticoon Martina Sablikova zal vanwege ziekte niet aan de start verschijnen. Dat gemis zorgt voor verdriet bij de Nederlandse Ireen Wüst.

Sablikova zou in rit 6 in actie komen tegen de Duitse Josie Hofmann. Maar een paar uur voor de start van de race meldde ze zich met een verschrikkelijk bericht op Instagram. "Er zijn geen woorden voor om uit te drukken hoe pijnlijk het voor mij is om aan te kondigen dat ik niet aan de 3000 meter ga beginnen. De moeilijkste sportieve beslissing van mijn leven", schreef ze.

Groot gemis

Sablikova's palmares op de Olympische Winterspelen puilt uit. In tot nog toe zes deelnames was ze goed voor drie gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles. Op de 3000 meter werd ze in 2010 olympisch kampioene. Ze nam de titel over van Wüst, die vier jaar daarvoor de titel pakte. Sablikova en Wüst vochten in het verleden mooie duels uit en de Nederlandse baalt dan ook van de afwezigheid van de Tsjechische.

"Zo triest", reageert Wüst met een huilpoppetje onder de post van Sablikova. "Hou je taai", voegt ze er verder met een rood hartje aan toe. "Beterschap", laat Joy Beune weten. De Nederlandse komt op de 3000 meter in actie. Antoinette Rijpma-de Jong plaatst in de comments een verdrietig poppetje en een hartje. De Italiaanse Francesca Lollobrigida schrijft: "Je bent een legende, wat er ook gebeurt."

Absentie heeft gevolgen voor Merel Conijn

De afwezigheid van Sablikova zorgt voor gehussel in de volgorde van de 3000 meter. Merel Conijn zou eigenlijk in de eerste rit in actie komen, maar rijdt nu pas in de tweede race. Dat werd luttele uren voor de start van de eerste schaatswedstrijd in Milaan bekendgemaakt. Conijn treft nu ook een andere opponente:

Voor Beune en Marijke Groenewoud verandert er weinig. Laatstgenoemde schaatst in rit 9 tegen regerend Europees kampioene en topfavoriet Ragne Wiklund. Beune komt als laatste in actie tegen Isabelle Weidemann uit Canada.