Liefst twaalf jaar was ze de 'geheime' vriendin van schaatslegende Martina Sablikova. Maar nu de Tsjechische schaatsster Nikola Zdrahalova open en bloot kan verschijnen als de wederhelft van Sablikova, doet ze dat gretig. Maandag kwam ze met een openhartige post.

De 29-jarige Nikola Zdráhalová van het Tsjechische NOVIS Team deed dit jaar voor de derde maal mee aan de Olympische Winterspelen. De 10e plek op de 1000 meter was haar beste uitslag. Daarna leek ze bij de WK allround in Thialf een rol van betekenis te kunnen spelen, maar na de voortvarende 4e plek op de 500 meter viel ze weg uit de top van het klassement.

Op Instagram blikt ze terug op het olympisch seizoen. "I k ben er eindelijk aan toe gekomen om het seizoen 2025/2026 af te ronden op sociale media", schrijft ze, met een smiley erachter.

Gepassioneerd

Ze vervolgt: "Als ik echt gepassioneerd word, zou ik een heel boek kunnen vullen. Maar goed, lieve mensen, de mooiste ervaring van dit seizoen was het einde van de carrière van onze legende." Daarmee verwijst ze uiteraard naar Sablikova, die een punt heeft gezet achter haar extreem succesvolle loopbaan. Ze groeide uit tot een levende legende, met meerdere olympische en wereldtitels op haar naam.

"Dank aan iedereen die altijd in me is blijven geloven en me heeft geholpen terug te keren naar het schaatsen", aldus Zdrahalova. "Dank aan iedereen die me steunt, ook al loopt het niet altijd zoals je wilt. Dank voor alle mooie berichten die jullie sturen. Dank aan mijn familie, team en vrienden."

Blessure

Die 'terugkeer naar het ijs' hangt samen met een blessure die haar het plezier in schaatsen ontnam. Na de Spelen van Peking besloot ze zelfs even afstand te nemen van het schaatsen vanwege dat blessureleed. Begin 2025 keerde ze terug op het ijs, met succes. Tijdens de WK afstanden in maart in Hamar boekte ze haar beste resultaat: een vijfde plaats op de 1500 meter.

Enkele maanden later maakten Zdrahalova en Sablikova groot nieuws bekend. Ze bleken al twaalf jaar lang een geheime relatie te hebben en deelden dat eindelijk met de buitenwereld via sociale media. Zdrahalova is tien jaar jonger dan de inmiddels 38-jarige Sablikova, maar de twee blijken al jaren dolgelukkig samen.