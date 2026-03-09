Dit weekend namen Martina Sablikova en Miho Takagi afscheid van de schaatssport en dat is ook Antoinette Rijpma-de Jong niet ontgaan. De olympisch kampioene trakteerde het afzwaaiende tweetal zelfs op een drankje.

Rijpma-de Jong eindigde zelf als vijfde op de WK allround, maar haar seizoen zal als geslaagd aanvoelen. De topschaatsster pakte in Milaan een prachtige gouden medaille op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen. Op de WK waren wereldkampioene Ragne Wiklund, Marijke Groenewoud, Takagi en Joy Beune beter. De Japanse nummer drie van de WK nam samen met Sablikova afscheid als schaatser in Thialf en Rijpma-de Jong besloot haar oud-collega's te trakteren.

Nadat alle afstanden en de ereronde van Wiklund achter de rug waren, trakteerde Rijpma-de Jong in Thialf. Takagi en Sablikova kregen een Beerenburg, de bekende kruidenbitter op basis van jenever die veel in Noord-Nederland wordt gedronken. Of het feest nog tot in de laatste uurtjes is doorgegaan, is niet te zien op de Instagram-story's van de olympisch kampioene.

Ontroerend moment

Eerder vond al een ontroerend moment plaats tussen Rijpma-de Jong en de afzwaaiende Sablikova. Op haar Instagram schreef ze een prachtig bericht bij de post waarin de Tsjechische praat over haar afscheid. "Deze vrouw! Bedankt voor alle gevechten op het ijs. Respect voor je ongelooflijke carrière en voor de vriendelijkheid die je altijd hebt laten zien." Beide atleten schaatsten veel tegen elkaar tijdens de WK's allround in hun carrière.

Johan de Wit

Takagi nam dus afscheid als schaatsster op 31-jarige leeftijd en daardoor kwam er ook een eind aan haar elfjarige samenwerking met de Nederlandse trainer Johan de Wit. Hij vertelde tegenover Nu.nl dat hij 'de hele week beroerd was' van het idee dat er een eind kwam aan de samenwerking van de twee. De Wit keert na elf jaar Azië terug naar Nederland. Daar zou hij zijn loopbaan als schaatstrainer voort willen zetten. Hij werd al eens in verband gebracht met Team Reggeborgh, maar daar lijkt nog niets concreets te spelen.