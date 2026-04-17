Renate Wennemars heeft met zonen Joep en Niels inmiddels twee volwassen kinderen, maar voelde zich voor even weer een jonge moeder. De partner van ex-topschaatser Erben Wennemars had namelijk een bijzondere taak en begon de dag daardoor ook bijzonder vroeg.

In haar column voor De Stentor beschrijft ze haar meest recente oppasavontuur. Samen met 'oma' heeft ze de eer om op de twee kleindochters van haar metgezel te passen. De een is twee jaar oud, de ander 11 maanden. En dat is toch andere koek dan letten op Niels (21) en Joep (23).

Geluid om vijf uur 's ochtends

Dat begint al rond de klok van vijf uur, als de oudste van het stel de twee oppassers wekt. "Oma staat kreunend op. Ze heeft vorige week een rib gekneusd. Ik voel een kater opkomen, want oma en ik hebben het gisterenavond net even te gezellig gehad. Een minuutje later ligt er een warm meisje tussen ons in zachtjes te ademen."

Vervolgens beschrijft Renate nauwgezet hoe er in de andere kamer niet veel later ook geluid te horen is. Het is ruim voor zessen als Renate, haar vriendin en de twee kinderen 'klaarwakker' zijn. Ze zijn dus al vroeg wakker, maar na het verschonen van een luier waarbij Renate zich afvraagt 'hoe ze dat vroeger ook alweer deed' is het wat later tijd voor het ontbijt.

Dat gaat niet zonder slag of stoot. "Bij het ontbijt wil grote zus 'niks'. Maar ons moederhart vindt dat er iets in moet. Het worden een paar schepjes yoghurt en een aardbei. Kleintje speelt met minuscule stukjes brood. Alles belandt op de vloer."

Kinderen voor Kinderen

Niet veel later komt er, hoewel het nog vroeg is, alweer een eind aan het oppassen. De twee kinderen moeten immers naar de opvang, zo schrijft Renate aan het eind van haar column. "Onderweg zingen we mee met Kinderen voor Kinderen. Het is half negen en nu al een topdag!"

Drukke tijden voor familie Wennemars

De partner van schaatsicoon Erben en moeder van Niels en Joep kent een drukke periode. Onlangs verhuisde het echtpaar van Dalfsen naar Zwolle, waar ze zeventien jaar geleden ook al eens woonden. Er moet echter nog het nodige gebeuren aan het huis en daar komen de handige handjes van Erben goed van pas. Die was deze week echter met heel andere dingen bezig.

Hij voltooide namelijk een gedroomd avontuur in Zwitserland. Samen met schaatsicoon Sven Kramer en met Rogier Wouters, hoofd sport van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, haalde hij de finish tijdens de Patrouille des Glaciers. Dat is een iconische race in het ski mountaineering (SKIMO) door de Zwitserse Alpen.

Wennemars en co begonnen op woensdagavond en kwamen donderdagmiddag over de streep. In gesprek met Sportnieuws.nl blikte de meervoudig wereldkampioen sprint terug op de loodzware tocht van vijftien uur. "Het was heel lang, ik heb nog nooit zo lang gesport." Maar de finish haalde Wennemars, na drie eerdere mislukte pogingen, dus wel. "We hebben het volbracht en dat was echt een bucketlist-dingetje."