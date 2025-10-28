De NK afstanden staan komend weekend op het programma in Thialf. De Nederlandse schaatsers strijden daar niet alleen om het eremetaal, maar ook om een plekje op de internationale toernooien. Lees hier waarom de NK afstanden indirect zo belangrijk zijn voor de Olympische Spelen.

De NK afstanden staat van 31 oktober tot en met 2 november op het programma in Heerenveen. De snelste vijf schaatsers op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich ook voor de World Cups. Hetzelfde geldt voor de snelste drie op de 3000 (vrouwen) en 5000 meter (mannen) én de snelste twee op de 5000 (vrouwen) en 10.000 meter (mannen).

Overigens geldt voor de lange afstanden dat de geplaatste rijders beide onderdelen rijden op de World Cups. Dus als Joy Beune zich plaatst voor de drie kilometer, mag zij automatisch ook meedoen aan de vijf kilometer.

World Cup belangrijk voor Olympische Spelen

Maar wat heeft dat te maken met de Olympische Spelen? Nou, op de World Cups zijn de plekken voor de Winterspelen van februari 2026 in Milaan te verdienen. Nederland mag vooralsnog maximaal achttien schaatsers meenemen naar Italië: negen vrouwen en negen mannen. Maar als de Nederlandse schaatsers niet hard genoeg gaan bij de World Cups, wordt dat aantal mogelijk minder.

De Nederlandse deelnemers aan de World Cups zijn op geen enkele manier zeker van de Olympische Spelen. De tickets voor de Nederlandse schaatssters worden namelijk pas verdeeld bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). En zelfs dáár kan het voor sommige schaatsers nog onzeker zijn of ze wel echt naar de Spelen mogen.

Het belang van het OKT

In 2022 plaatsen Dai Dai N'tab en Tijmen Snel zich namelijk via het OKT, maar gaf de KNSB tickets aan Sven Kramer en Marcel Bosker. De nationale schaatsbond heeft bij de mannen en vrouwen drie keer de mogelijkheid om zelf een andere rijder aan te wijzen. Stel dat Jutta Leerdam valt op de 1000 meter, kan zij op die manier mogelijk toch naar de Olympische Spelen.

Na de NK afstanden staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december.