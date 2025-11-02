De 1500 meter op de NK afstanden zorgde voor een hoop spektakel. De top drie lag erg dicht bij elkaar, maar het was Kjeld Nuis die er met de overwinning vandoor ging. Hij liet Tim Prins en zijn directe tegenstander Joep Wennemars nipt achter zich. "Onvoorstelbaar."

"Echt uit mijn tenen. Niet normaal, wat een niveau. Onvoorstelbaar", was het eerste wat Nuis na zijn titel uitbracht bij NOS. Hij had niet verwacht dat de strijd om het goud zo spannend zou worden. "Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik heb wel wedstrijden gehad waarbij ik timide kon starten en het wel genoeg was. Als ik nu één slagje laat lopen, word je zo vierde. Ben ik gewoon weg."

Nuis zette de snelste tijd neer van 1:43.497. Een rit eerder maakte Prins al indruk met 1:43.538. De routinier ging in de laatste ronde van de slotrit Wennemars voorbij, die uiteindelijk 1:43.722 klokte. Die tijden laten zien hoe hoog het niveau is aan de start van het olympisch seizoen.

Risico

"Ik moet dag in dag uit alles geven", is dan ook de conclusie van Nuis. "Ik kan geen slagje meer laten of die jonge gasten vliegen me gewoon voorbij. Onvoorstelbaar." Bij de kruising nam hij veel risico en dat bleek uiteindelijk cruciaal in de strijd om het goud. Wennemars liet hem daar netjes passeren. "Anders was ik nergens, dus chapeau", is Nuis respectvol naar zijn tegenstander. "Maar hij zei ook dat hij die kruising nodig had om even op adem te komen en daarna nog een keer gas te geven."

Toch was het Nuis die als snelste over de finish kwam. "Maar het kwam echt uit mijn tenen", benadrukt hij nogmaals. Het verschil met Tim Prins, die uiteindelijk tweede werd, was ook maar heel klein. "Ik feliciteerde hem voor mijn race al. Ik zei: 'Wat een fantastische rit', toen zei hij: 'Ja, succes', 'Nee, echt goed', zei ik." Die goede tijd van Prins gaf Nuis nog meer energie. Hij ziet ook dat het niveau over het algemeen stijgt. "Daar ben ik persoonlijk alleen maar blij om."

'Bijna janken'

Nuis zocht na zijn ereronde even een moment voor zichzelf. "Ik moest bijna janken", zegt hij tegen NU.nl. "Ik weet niet precies wat het was. Misschien kwam het besef: potverdorie gast, je kan het nog steeds. Ik moet in Nederlandse wedstrijden nu echt voor elke meter knokken om te blijven winnen. Maar ik ben beter dan ooit."

