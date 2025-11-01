Suzanne Schulting werd vijfde op de 500 meter bij de NK afstanden. Maar haar prestaties waren onvoldoende om een ticket te krijgen voor de World Cups. Daar baalt ze stevig van.

De meervoudig olympisch kampioene in het shorttrack had één van de vijf snelste tijden op de 500 meter moeten rijden, om een startbewijs te krijgen voor de World Cups. Ze werd weliswaar vijfde in het klassement, maar haar twee tijden kwamen niet voor in de top vijf van snelste omlopen.

Wel was Schulting erg dichtbij: ze had 0,006 seconden sneller moeten zijn op haar beste 500 meter. Vandaar dat ze na afloop met een gezicht als een oorwurm in Thialf klaar stond voor een interview.

Gezicht

"Hoe voel jij je?", zo trapte het NOS-interview af. "Ik denk dat mijn gezicht boekdelen spreekt. Ja het is.. Ik heb er heel veel woorden voor die ik niet uitspreek op televisie. Ik ben hier natuurlijk niet blij mee. Of ik vorm heb? Tja, het is niet goed genoeg, anders had ik me bij de wereldbekers gereden. De laatste 100 meters lopen wel. Voor mijn gevoel kan ik er meer uithalen dan ik hier laat zien en dat is niet nice."

"Ik start hier op twee afstanden en wil bij de World Cups op twee afstanden uitkomen. Als ik de World Cups niet haal? Geen idee wat dan mijn traject wordt. Daar ben ik niet mee bezig. Ik wil hier het beste uit mezelf halen. Er zit meer in dan dit. Het is spannend. Ik was vorig jaar wel veel zenuwachtiger dan ik nu was. Wel rijd ik nu iets beter dan toen."

