Het is dit weekeinde medailles tellen op de NK afstanden in Thialf, waar de Nederlandse schaatsers beginnen aan het nieuwe seizoen. Maar even zo belangrijk zijn de tickets die zijn te verdienen voor de World Cups. Welke toppers plaatsten zich voor de World Cups, wie vallen er buiten de boot? Hieronder vind je een overzicht van de geplaatste schaatsers. Alle deelnemers zijn nu bekend.

Vrijdagavond barstte het geweld los in Thialf, nadat de Nederlandse toppers heel de zomer hebben toegewerkt naar dit moment. In de schaatstempel in Heerenveen stonden de 5000 meter (mannen), 1500 meter (vrouwen) en 500 meter (mannen) op het programma. Marcel Bosker (Team Reggeborgh), Marijke Groenewoud (Team Albert Heijn Zaanlander) en Jenning de Boo (Team Reggeborgh) werden nationaal kampioen. Maar wie gaan er in hun kielzog mee naar de World Cups?

Want de vijf beste rijders per afstand plaatsen zich voor de vijf World Cups van dit seizoen. Op de 3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen) zijn dat er drie. En op de 5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen) twee. Op de 500 meter telt de beste tijd uit twee heats, dus niet het opgetelde resultaat.

Kalender World Cups

World Cup 1: 14-16 november (Salt Lake City, Verenigde Staten)

14-16 november (Salt Lake City, Verenigde Staten) World Cup 2: 21-23 november (Calgary, Canada)

21-23 november (Calgary, Canada) World Cup 3: 5-7 december (Heerenveen)

5-7 december (Heerenveen) World Cup 4: 12-14 december (Hamar, Noorwegen)

12-14 december (Hamar, Noorwegen) World Cup 5: 23-25 januari 2026 (Inzell, Duitsland)

Belangrijk: hoe beter Nederland presteert op de World Cup, hoe meer startbewijzen er klaarliggen voor de Winterspelen. Het maximum aantal is achttien: negen mannen en negen vrouwen.

Geplaatste schaatsers World Cups

In totaal zijn er 44 startbewijzen te verdienen voor de World Cups. De schaatsers die zich plaatsen hebben daardoor een ideale voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind 2025 (26-30 december). Daar zijn immers de tickets voor de Olympische Winterspelen van Milaan te verdienen. De niet geplaatste schaatsers moeten andere manieren vinden om in vorm te blijven.

De onderstaande schaatsers gaan op basis van de resultaten van de NK afstanden naar de World Cups:

500 meter mannen

Let op: Voor de einduitslag op de NK afstanden worden van alle rijders de twee tijden bij elkaar opgeteld, maar voor de World Cup-tickets geldt enkel de snelste losse tijd.

Jenning de Boo (Team Reggeborgh)

Sebas Diniz (Team IKO-X2O)

Stefan Westenbroek (Team Reggeborgh)

Joep Wennemars (Team Essent)

Tim Prins (Team Reggeborgh)

500 meter vrouwen

Femke Kok (Team Reggeborgh)

Marrit Fledderus (Team Reggeborgh)

Anna Boersma (Team Staan-CTS Group)

Angel Daleman (Team Essent)

Jutta Leerdam (Team Kafra)

1000 meter mannen

Joep Wennemars (Team Essent)

Tim Prins (Team Reggeborgh)

Jenning de Boo (Team Reggeborgh)

Kjeld Nuis (Team Reggeborgh)

Kai Verbij (Team Kafra)

1000 meter vrouwen

Femke Kok (Team Reggeborgh)

Marrit Fledderus (Team Reggeborgh)

Jutta Leerdam (Team Kafra)

Isabel Grevelt (Team Staan-CTS Group)

Antoinette Rijpma-de Jong (Team Reggeborgh)

1500 meter vrouwen

Marijke Groenewoud (Team Albert Heijn-Zaanlander)

Antoinette Rijpma-de Jong (Team Reggeborgh)

Joy Beune (Team IKO-X2O)

Angel Daleman (Team Essent)

Melissa Wijfje (Team Albert Heijn-Zaanlander)

1500 meter mannen

Kjeld Nuis (Team Reggeborgh)

Tim Prins (Team Reggeborgh)

Joep Wennemars (Team Essent)

Wesly Dijs(Team Reggeborgh)

Tijmen Snel (Team Essent)

3000/5000 meter vrouwen

Let op: bij de World Cups wordt er bij elke wedstrijd slechts één van deze twee onderdelen gereden. De twee beste rijdsters op de 5000 meter plaatsen zich, net als de drie beste rijders op de 3000 meter. Bij overlap geeft de 3000 meter de doorslag en mogen eventueel ook de nummers vier en vijf van die afstand naar de World Cups.



Joy Beune deed vanwege ziekte niet mee aan de 3000 en 5000 meter, zij wordt mogelijk nog aangewezen door schaatsbond KNSB:

Merel Conijn (Team Albert Heijn-Zaanlander)

Marijke Groenewoud (Team Albert Heijn-Zaanlander)

Bente Kerkhoff (Team Albert Heijn-Zaanlander)

Elisa Dul (Team Albert Heijn-Zaanlander)

Sanne in 't Hof (Team Essent)

5000/10.000 meter mannen

Let op: bij de World Cups wordt er bij elke wedstrijd slechts één van deze twee onderdelen gereden. De twee beste rijders op de 10.000 meter plaatsen zich, net als de drie beste rijders op de 5000 meter. Bij overlap geeft de 5000 meter de doorslag en mogen eventueel ook de nummers vier en vijf van die afstand naar de World Cups.

Jorrit Bergsma (Team Albert Heijn-Zaanlander)

Marcel Bosker (Team Reggeborgh)

Chris Huizinga (Team Essent)

Kars Jansman (Team Essent)

Beau Snellink (Team Essent)

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.