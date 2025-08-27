De klok tikt langzaam door richting de Olympische Winterspelen. Veel topschaatsers werken aan hun techniek en vorm op trainingen. Maar niet iedereen. De Belg Bart Swings is de wanhoop nabij.

De wereldtopper op de massastart kampt sinds november vorig jaar met knieproblemen. Zijn pezen zijn overbelast. Swings ondernam actie door middel van schockwavetherapie. "Ik denk dat ik nog nooit zoveel pijn gevoeld heb", zei Swings daar ooit over. "Ik denk niet dat ik een zwakkeling ben, maar het bleek veel pijnlijker dan ik had verwacht."

Slopend traject

Swings maakt nog niet de vorderingen waarop hij had gehoopt. Dat blijkt uit beelden die hij via OnlyFans TV deelde. Een terugkeer - op het zomerijs van Thialf - onlangs liep uit op een fiasco. "Het is een ander soort pijn dan voorheen", valt te horen in de video. Swings voelt het nu aan de binnenkant van de knie, wat niet ideaal is. Tijdens schaatsen staat daar veel druk op, met name in bochten.

De terugslag hakt er flink in bij de Belg. "Ik had in april niet twintig à dertig uur op de f*cking fiets moeten zitten", brulde hij richting zijn kinesist. "Ik had dat ook niet in juni en juli moeten doen als ik daardoor elke f*cking spiervezel kwijtraak. Ik heb nu misschien wel een goeie basis, maar als ik dan niet kan schaatsen, heb ik daar geen f*cking hol aan", is zijn conclusie.

Swings laat emoties de vrije loop

Swings verruilde deze zomer zijn geliefde skeelers voor de wielerfiets. "Wat krijg ik ervoor terug? Afbraak van mijn lichaam en mijn knie die niet beter wordt. Ik heb zoveel uren gewerkt en ik kan nog geen massastart doen", constateert hij.

Dan wordt het Swings allemaal even te veel. "Ik ben het kotsbeu, dit is niet normaal. Ik ben in maart begonnen met revalideren en nu zit de pijn aan de binnenkant van de knie. Dat is minstens even erg als toen. Ik weet het ook niet meer, maar dit is alleszins niét hoe het moet", verzekert de Belg.