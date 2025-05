Pijnlijke behandeling topschaatser roept herinneringen op: ‘Alsof je uit elkaar gezaagd wordt’

De Belgische schaatser Bart Swings deelde onlangs een video van een gruwelijke medische behandeling. De beelden roepen pijnlijke herinneringen op bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die er in de Sportnieuws.nl-podcast uitgebreid over vertellen.

“Ik zag een filmpje voorbij komen van de Belgische schaatser Bart Swings”, begint Van As, wanneer ze het in de nieuwe aflevering van de podcast samen met Hoog heeft over pijnlijke blessures en medische behandelingen.

'Creperen van de pijn'

Ze vervolgt: “Hij kampt al een tijd met een hardnekkige knieblessure. Op dat filmpje zag je een behandeling met shockwave-therapie en je zag hem echt creperen van de pijn. Hij zegt dat het hem uiteindelijk wel helpt, dus dat het echt beter aanvoelt. Maar oh mijn god…”

Hoog haakt in: “Ik heb ook shockwave-therapie gehad, voor een peesblessure in mijn hamstring. Die pees liep helemaal door tot tegen mijn bil aan, dus elke keer als ik had getraind en ging zitten, moest ik na een minuut alweer opstaan omdat het helemaal werd afgekneld. Het was echt kutpijn. Toen ben ik ook begonnen met shockwave.”

Pijnlijke herinnering

Van As vraagt lachend: “Lag je toen ook zo op de bank als hij?” Hoog beantwoordt de vraag: “Nou, het deed pijn, maar het is geen bevalling.”

Daarop zegt Van As stellig: “Maar wacht even, er is niks te vergelijken met een bevalling. Ik kan de pijn niet meer echt terughalen, maar ik weet nog dat ik toen zei: dit is de ergste pijn die ik ooit in mijn leven heb gehad.”

Hoog beaamt dat met een rake vergelijking: “Dat voelt gewoon alsof je uit elkaar gezaagd wordt.”

Beluister de podcast

