Weer stapje in comeback Suzanne Schulting: zilver op 1500 meter bij World Cup in Gdansk

Suzanne Schulting is op de 1500 meter bij de World Cup in Gdansk tweede geworden. Kristen Santos-Griswold eiste het goud op, Xandra Velzeboer werd vierde. Corinne Stoddard zorgde op plek drie voor nog een Amerikaans succesje.

Nadat Velzeboer enkele rondjes aan kop schaatste, namen de twee Canadese vrouwen in de finale de leiding over. Claudio Gagnon en Danae Blais hielden die positie niet vast, waarna Kristen Santos-Griswold zich naar voren schoof. Schulting zat in haar rug. Het gaatje werd groter en groter, waarna Schulting bijhalen van de Amerikaanse uit het hoofd moest zetten en dan maar plek twee moest verdedigen. Dat lukte nog net, mede dankzij een handig uitschuifbeentje.

Comeback van Suzanne Schulting

Schulting, wereldkampioen op deze afstand in 2021, is bezig met een veelbelovende comeback. Na het seizoen 2022/2023 nam ze om diverse redenen een tijdje afstand van het shorttrack. Pas gaandeweg dit seizoen stroomde ze weer in. Vorige week greep ze bij de World Cup in Dresden brons op de 1500 meter. Dit was haar derde internationale finale van het seizoen.

Klassement

In Gdansk (Polen) wordt het zesde en laatste World Cup-weekend van het seizoen gehouden. Vooraf was al duidelijk dat het klassement over de 1500 meter voor vrouwen zou worden gewonnen door Kim Gilli. Zij was niet eens van de partij in Polen. Hanne Desmet ook niet. De Belgische werd tweede in de ranking. Santos-Griswold steeg naar plek drie.

Suzanne Schulting is terug, en hoe: 'Ik denk dat ik de boel weer een beetje heb opgeschud…' Maar liefst elf maanden was ze afwezig, maar bij haar terugkeer stond ze er meteen weer. Suzanne Schulting staat weer op het ijs en dat hebben haar rivalen geweten ook. Met drie medailles keert ze huiswaarts na een weekendje Dresden.

Starting our finals in exhilarating style! 👏



Kristen Santos-Griswold tops a podium ahead of Suzanne Schulting and Corinne Stoddard#ShortTrackSkating pic.twitter.com/LFD3lxNlrg — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 17, 2024