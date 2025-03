Bijna ging het gruwelijk mis bij gouden schaatsvrouwen op ploegenachtervolging: 'Er zit nog een gat in ook!'

Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud reden bij de WK afstanden op de ploegenachtervolging de andere landen helemaal zoek. Nederland won met liefst 2,46 seconden voorsprong op nummer twee Japan de gouden plak. Maar het scheelde weinig of het gouden trio had gefaald.

Beune noemt het gat richting de rest 'de manier waarop we willen winnen'. Daarna doet de topschaatsster, die donderdag de WK afstanden in Hamar aftrapte met goud op de 3000 meter, een opvallende bekentenis.

"Onderweg had ik een kleine misslag", zegt ze tegen de NOS. "Toen trapte ik in haar scheen", zo verwijst ze naar dat lichaamsdeel bij Rijpma-de Jong.

Gat

"Er zit nog een gat in ook!", ziet interviewer Bert Maalderink. Rijpma-De Jong trekt vervolgens haar been omhoog, zodat de camera de schade kan registreren. "We hebben het toch wel goed opgelost", zegt ze.

"Niet gevallen, gewoon blijven staan." Maalderink vraagt vervolgens of het slechter af had kunnen lopen. Het antwoord van Europees allroundkampioene Rijpma-de Jong: "Het scheelde niet veel. We hebben het goed kunnen oplossen. Het was niet de perfecte rit."

Schaatslegende Ireen Wüst onthult geheime ontmoetingen 'na sluitingstijd': 'Ik wilde niet dat het bekend zou worden' Ireen Wüst sloot haar imposante schaatscarrière af met een enorme zwik titels, waaronder vijftienmaal goud bij de WK afstanden. Het jaar 2009 was een van haar mindere seizoenen. Daarover doet de Brabantse legende nu een boekje open.

Risico

Beune voegt toe: "Als je geen risico neemt... Ze zaten zo dicht achter mij. Ik vind het alleen maar heel knap dat ze dat durft. Dan heb je een missertje, maar dat kunnen we ons permitteren.

Rijpma-de Jong vindt dat een van de sterke punten van dit winnende team. "Ik denk dat we trots mogen zijn met ons drieën."

Omstreden schaatstrainer Jillert Anema maakte lastige keus: 'Dit is niet eerlijk naar mijn vrouw toe' Het is dertig jaar geleden dat Rintje Ritsma de schaatswereld opschudde. 'De beer uit Lemmer' besloot in 1995 een commercieel team te starten: Sanex. Een van zijn trainers bij die ploeg was Jillert Anema. De uitgesproken Fries kon zo zijn eerdere frustraties een beetje wegspoelen.

Eerste rang

Groenewoud vertelt: "Ik zat eerste rang, ik heb heel veel meegekregen. Ik dacht alleen maar: blijven staan. Dat deden ze gelukkig en daarna zaten we supersnel weer in elkaars slag. Ik denk dat we de hele race verder strak achter elkaar reden. Dat is top. Af en toe keek ik op het scherm. We liepen steeds meer uit op Japan. Daar kregen we vertrouwen van."

Loting dag 3 WK afstanden: Jutta Leerdam en Miho Takagi ontlopen elkaar, net als Jenning de Boo en Jordan Stolz De WK afstanden zijn begonnen. Dag 1 en 2 waren behoorlijk succesvol voor Nederland met vijf gouden medailles, drie zilveren en twee bronzen. Wat heeft de derde dag in petto? Onder anderen Jutta Leerdam, Jenning de Boo en Kjeld Nuis betreden het ijs. Lees hieronder wie hun tegenstanders zijn.

Team pursuit

De ploegenachtervolging staat sinds 2005 op het programma van de WK afstanden. De Nederlandse vrouwen reisden af naar Noorwegen als titelhouder. Dit is de achtste keer dat de Oranjevrouwen de sterkste van de wereld blijken. Canada staat op die eeuwige ranglijst tweede met vier titels bij de WK afstanden.

Alles over WK afstanden

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.