Beaudine en Merel Leerdam hebben vol trots gekeken naar de indrukwekkende schaatszege van hun bekende zus Jutta in Salt Lake City. 'Zo trots', laat Beaudine van achter haar televisie weten. 'Ze is terug', concludeert Merel.

Leerdam verraste in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) vriend en vijand door net voor de finish haar directe tegenstander Femke Kok in te halen en de zege te pakken op de 1000 meter in Salt Lake City, waar ze een tijd van 1:12,35 klokte. Haar derde snelste tijd ooit op deze sprintafstand. Kok noteerde 1:12,43 en werd tweede.

Zelf was de 26-jarige Leerdam blij verrast met de overwinning in de eerste World Cup van het olympisch schaatsseizoen. "Ik had hier niet gepland om te winnen. Dat is wel extra mooi", verklaarde ze in Salt Lake City tegenover de NOS.

De andere Nederlandse deelneemsters speelden geen rol van betekenis. Marrit Fledderus werd vierde, Antoinette Rijpma-de Jong negende en Isabel Grevelt tiende. Geen van hen kwam in de buurt van de tijd van Leerdam.

Trots

Beaudine - het jongere zusje van Jutta - aanschouwde de sensationele rit van haar zus vanuit huis. 'Zo trots. Je hebt het verdiend', schrijft ze in haar verhaal op Instagram bij een video van haar televisie, waarop te zien is hoe Leerdam trots door de Utah Olympic Oval loopt na haar zege. Merel herplaatste de beelden van ISU, waarop te zien was hoe Jutta de zege binnensleepte, in haar verhaal op Instagram. 'Ze is terug', schreef ze daar bij.

i © Instagram: @beaudineleerdam

'Heel knap'

Niet alleen haar zussen, maar ook analist en ex-topschaatser Erben Wennemars was onder de indruk van de prestatie van Leerdam. "Ze wint hier gewoon met een goede tijd. Nog geen wereldrecord, maar gewoon goed gereden. Echt heel knap", liet Wennemars bij de NOS weten over de ritzege van de 26-jarige Westlandse.

