Topschaatsster Jutta Leerdam heeft bij de World Cup in Salt Lake City op knappe wijze gewonnen op de 1000 meter. Ze was sneller dan haar directe tegenstander Femke Kok en voormalig wereldkampioen Erben Wennemars genoot van de Nederlandse clash. "Jutta gaf daar zo veel gas."

De 26-jarige schaatsster van Team Kafra klokte 1:12,35 en dat was haar derde snelste tijd ooit op deze sprintafstand. Wennemars had de zege van Leerdam niet aan zien komen. "Ik had mijn kaarten zeker op Femke Kok gezet. Maar wat ontzettend goed van Jutta Leerdam", begint hij bij NOS.

'Echt heel knap'

De twee reden tegen elkaar en Kok had een snelle opening. In de laatste ronde kon Leerdam gaan jagen. "Dat doet Jutta heel goed. Ze maakt echt weer een stap", zag de 50-jarige analist. "Ze wint hier gewoon met een goede tijd. Nog geen wereldrecord, maar gewoon goed gereden. Echt heel knap."

Dat Leerdam zo op de schaatsster van Team Reggeborgh kon jagen had ook te maken met de startpositie. Kok begon in de buitenbaan. Wennemars denkt niet dat de uitslag anders was geweest als dat andersom was. "Omdat Femke na de opening al vier tienden voorsprong had. Ze had er op de kruising eigenlijk meer uit moeten halen", zegt hij. "Maar Jutta gaf daar zo veel gas, die maakte zo veel snelheid. Ik denk dat Jutta ook wist dat Femke anders daarvan zou profiteren."

"Het was gewoon een hele mooie rit", besluit hij vol enthousiasme. "Dit is waarom die 1000 meters gewoon zo mooi zijn."

Onverwacht

Voor Leerdam zelf kwam de knappe prestatie ook onverwacht. Bij het nationale kampioenschap wist ze onlangs wegens liesklachten niet direct te imponeren. De rit in Salt Lake City geeft haar dus weer extra vertrouwen in het olympisch seizoen. "Ik had hier niet gepland om te winnen. Dat is wel extra mooi", zei ze na afloop. "Ik voelde me gewoon weer meer mezelf."

