Topschaatsster Jutta Leerdam liet iedereen achter zich op de 1000 bij de eerste World Cup van het seizoen. In Salt Lake City reed ze op nieuwe ijzers en die bevielen wel. Verloofde Jake Paul was niet aanwezig in de Utah Olympic Oval, maar keek wel van afstand naar zijn geliefde.

Op Instagram laat Paul zien hoe hij op een enorm groot scherm de race van Leerdam volgt. "Dat is mijn schatje!", schrijft hij. "Ze heeft een gouden plak bij de World Cup gepakt. Ik ben zo trots op je, mini liefje." En in de video heeft de Amerikaan deze tekst geschreven: "Niets is beter dan je verloofde een gouden plak zien winnen bij de World Cup."

Femke Kok

Paul stuitert rond in zijn huiskamer. In de Verenigde Staten wordt de World Cup uitgezonden door het streamingplatform Peacock, van het tv-netwerk NBC. Leerdam versloeg in een directe rit landgenote Femke Kok. Bij de NK afstanden was Kok juist Leerdam te snel af.

Kok verklaarde na haar rit bij de NOS dat ze een forse misslag maakte. "Ik had een hele dikke misser in de een na laatse bocht. Dat kostte me best wel wat energie op de kruising", legde Kok uit. "Mijn laatste rondje was gewoon niet zo goed. Dus daar baal ik een beetje van."

Zussen van Jutta Leerdam

Ook vanuit Nederland werd Leerdam toegejuicht door haar naasten. Zussen Merel en Beaudine bleven wakker in de nacht van vrijdag op zaterdag en werden beloond met goud voor en door Jutta.

"Zo trots. Je hebt het verdiend", schrijft Beaudine Leerdam in haar verhaal op Instagram bij een video van haar televisie, waarop te zien is hoe Leerdam trots door de Utah Olympic Oval loopt na haar zege. Merel herplaatste de beelden van ISU, waarop te zien was hoe Jutta de zege binnensleepte, in haar verhaal op Instagram. "Ze is terug", schreef Merel.

Anthony Joshua

Paul kwam afgelopen week zelf ook nogal vaak in het nieuws, vanwege problemen rond zijn aanstaande gevecht. De tegenstander die hij op het oog had, bleek in de problemen te zitten met justitie. Al snel dook de naam van een vervanger op:

