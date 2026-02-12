De 5000 meter voor vrouwen op de Olympische Winterspelen in Milaan heeft Merel Conijn een knappe zilveren medaille opgeleverd na een zinderend en bloedstollend slot. De Nederlandse topschaatsster lag lange tijd op gouden koers, maar zag in de allerlaatste rit de Italiaanse thuisfavoriet Francesca Lollobrigida onder haar tijd duiken. Het verschil tussen goud en zilver bedroeg slechts een tiende van een seconde.

Het was ongekend spannend tot in de slotseconden in de schaatshal in Milaan. Conijn wist al vóór de laatste rit dat ze zeker was van een medaille, nadat Ragne Wiklund net niet aan haar tijd (op zeven honderdsten) kon tippen. Alleen de Italiaanse thuisfavoriet Lollobrigida kon haar nog van het goud houden. En dat gebeurde ook: in de slotronde van de allerlaatste rit ging Lollobrigida met een extreem kleine marge voorbij, waardoor Conijn zilver overhield aan een zenuwslopende ontknoping.

Conijn kwam direct na de dweilpauze in actie op de 5000 meter en reed met 6.46,27 naar de snelste tijd op dat moment. De Nederlandse begon als een van de favorieten aan deze afstand: tot dusver was ze dit schaatsseizoen wereldwijd de snelste op de vijf kilometer en op het NK afstanden in november reed ze een tijd die slechts twee seconden boven het olympisch record lag. Voor Conijn was het bovendien haar laatste kans op een medaille in Milaan, nadat ze op de 3000 meter niet in de buurt van het podium kwam. Uiteindelijk bekroonde ze haar olympisch debuut met een fraaie zilveren medaille.

Bijrol voor invaller Marijke Groenewoud

Marijke Groenewoud mocht het spits afbijten op de 5000 meter en reed naar een tijd van 6:58:33. Het lijkt niet genoeg te zijn voor een medaille. De Nederlandse stelde eerder deze Spelen teleur op de 3000 meter en zou eigenlijk niet starten op deze afstand, maar door het uitvallen van ploeggenoot Bente Kerkhoff met een rugblessure kreeg ze alsnog een startplek in Milaan. Voor Groenewoud volgen later deze Spelen nog meer kansen, want ze komt ook in actie op de massastart, waarop ze tot de favorieten behoort, en daarnaast op de ploegenachtervolging en de 1500 meter.

Zelf besefte Groenewoud al snel dat haar rit niet voldoende zou zijn voor een medaille. De voorbereiding was allesbehalve ideaal: pas laat in de middag kreeg ze te horen dat ze van start zou gaan op de 5000 meter. “Ik stond hier daardoor niet met het geloof in een heel sterke tijd,” gaf ze na afloop toe.

Waar er op de meeste afstanden wel minimaal tien ritten zijn, is dat op de 5000 meter bij de vrouwen niet het geval. Het deelnemersveld bestaat uit slechts twaalf schaatssters en zij zullen dus in zes verschillende ritten het ijs betreden. Namens Nederland doen er twee rijdsters mee. Conijn hoopt zich na haar enigszins teleurstellende negende plek op de 3000 meter te revancheren. Eigenlijk zou Bente Kerkhoff (24) haar olympische debuut maken, maar zij moest zich met een blessure terugtrekken. Zij werd dus vervangen door Marijke Groenewoud.

Topfavorieten in laatste ritten

De Nederlandse schaatssters zullen moeten proberen om de lat erg hoog te leggen voor de topfavorieten, want die komen pas in de laatste twee ritten in actie. Ragne Wiklund, die op de 3000 meter tweede werd, neemt het in de vijfde rit op tegen Isabelle Weidemann. De Canadese is een hele gevaarlijke, want zij pakte vier jaar geleden achter Irene Schouten het zilver.

In de slotrit zien we de kersverse olympisch kampioene Francesca Lollobrigida tegen schaatsicoon Martina Sablikova. De Italiaanse zorgde zondag voor groot feest in Milaan door in een olympisch record het goud op de 3000 meter te winnen. Sablikova moest die afstand laten schieten door ziekte, maar lijkt op tijd hersteld voor haar allerlaatste olympische race. De inmiddels 38-jarige Sablikova pakte in haar loopbaan zeven medailles op de Winterspelen en daarvan waren er drie goud.