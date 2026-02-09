Jutta Leerdam heeft haar naam in de geschiedenisboeken van het schaatsen geschreven met haar gouden medaille op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Haar olympische record blijft nog minimaal vier jaar staan en dus zal de wereld nog vaker met de naam Jutta Leerdam in aanraking komen. Maar waar komt de naam Jutta eigenlijk vandaan?

Leerdam (27) is al jaren een begrip in het schaatsen en groeide sinds haar relatie met de Amerikaanse influencer Jake Paul uit tot een nog grotere, internationale ster. De Westlandse weet hoe ze zich kan vermarkten, getuige ook haar grote invloed op sociale media. Haar bijzondere naam is nu ook wereldwijd een begrip geworden na haar sensationele 1000 meter in Milaan.

'Blond, knap en een winnares'

In een interview met Masters Expo uit 2023 vertelt ze waarom ze 'Jutta' heet van d'r voornaam. "Ik heb mijn naam te denken aan mijn vader (Ruud, red.). Hij was vroeger heel goed in kitesurfen. In zijn beste dagen was de Duitse Jutta Müller dé vrouw in het internationale windsurfen. Zij was hét: blond, knap en een winnares. Iedereen was gek van haar."

Vier kinderen

Volgens de Nederlandse topschaatsster wist haar vader het vervolgens meteen toen zijn kinderen geboren werden. "Mijn vader vond die naam Jutta heel leuk. Hij dacht toen al: 'Als ik later een blonde dochter krijg, dan noem ik haar Jutta'." En zo geschiedde. Het gezin Leerdam bestaat inmiddels uit vier telgen. Jutta heeft met Merel een oudere zus en met Beaudine een jongere zus. De drie meiden hebben in Kjeld ook nog een broer.

Kinderen Jutta Leerdam

Jutta Leerdam zal voor altijd een bekende naam zijn in de schaatswereld en daarbuiten. Nu ze olympisch goud (en zilver) te pakken heeft, kan haar blik op de toekomst. Met haar verloofde Jake Paul heeft ze zich al eens uitgesproken over een mogelijk vroegtijdig einde van haar topsportcarrière. De twee willen dolgraag snel beginnen met het stichten van een gezin, met kinderen. Dan kan ze ook na gaan denken welke naam zij dan weer meegeeft aan haar nageslacht. Mogelijk zetten die in de verre toekomst de naam voort, al heten ze dan na hun bruiloft wellicht 'Paul' van hun achternaam.