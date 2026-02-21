Nederland maakt zaterdag op de voorlaatste dag van de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan kans op meerdere schaatsmedailles. De massastart staat op het programma bij zowel de vrouwen als mannen. We leggen uit hoe dit relatief nieuwe onderdeel in zijn werk gaat.

Bij de mannen hebben Jorrit Bergsma en Stijn van der Bunt zich inmiddels geplaatst voor de finale. Ze waren in de halve finales van elkaar gescheiden. Straks in de eindstrijd kunnen ze elkaar wel helpen. Bij de vrouwen zijn Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff de deelnemers namens Nederland. Kerkhoff is in de eerste halve finale doorgestroomd naar de finale.

Het onderdeel staat sinds 2018 op het programma bij de Winterspelen. Destijds in Pyeongchang pakten Irene Schouten en Koen Verweij een bronzen medaille.

Hoe werkt de massastart?

De massastart betekent in ieder geval één ding: spektakel. Je kunt de massastart een beetje vergelijken met het baanwielrennen of anders met shorttrack. De schaatsers beginnen met zijn allen aan de race en wie als eerste over de finish komt is de winnaar. Ook de nummers 2 en 3 gaan automatisch mee naar het podium. De winnaar verdient namelijk 60 punten, de nummer 2 krijgt 40 punten en de nummer 3 behaalt 20 punten.

Nu bij de Olympische Winterspelen gaat de top 8 per halve finale naar de eindstrijd. Dus in de finale staan 16 schaatsers aan de start.

Tussensprints

Verder zijn er ook punten te verdienen bij tussensprints. Om de 4 rondes is er een tussensprint. Degene die als 1e over de lijn komt, ontvangt 5 punten. De 2e krijgt 3 punten en de nummer 3 harkt 1 puntje binnen. In de finale zijn de tussensprints voor de drie podiumplekken niet van belang.

In de halve finale wel. Dat zijn niet per se de eerste acht rijders die over streep komen ook de 8 rijders die naar de finale gaan. Door puntjes bij elkaar te sprinten kan je buiten de top 8 finishen en toch in de uitslag in de top 8 eindigen.

Baan

In tegenstelling tot de andere schaatsnummers wordt hier heel de baan gebruikt. Dat betekent dat de lengte niet 400 meter, maar 387,36 meter is. De mannen en de vrouwen schaatsen evenveel rondes: 16. Alle schaatsers dragen tijdens de race een helm.