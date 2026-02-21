Marijke Groenewoud heeft haar favorietenrol op de olympische massastart volledig waargemaakt en het goud veroverd. In de slotronde plaatste ze een beslissende versnelling en reed ze met overmacht naar de overwinning. Daarmee sluit Groenewoud haar Olympische Spelen af met een prachtige gouden medaille. Het zilver ging naar Ivanie Blondin, terwijl Mia Manganello het brons pakte.

De olympische finale van de massastart bij de vrouwen mondde uit in een spannende ontknoping. Tot diep in de slotronde bleef het peloton bijeen en leek een massasprint onvermijdelijk, totdat Marijke Groenewoud op het perfecte moment versnelde en een beslissend gat sloeg. De concurrentie had geen antwoord meer, waarna ze met ruime voorsprong naar het goud reed. Daarbij profiteerde Groenewoud van sterk werk van Bente Kerkhoff, die gedurende de koers het tempo bepaalde en het peloton controleerde.

Groenewoud volgt Irene Schouten op als olympisch kampioen op de mass start. Ze gold vooraf al als de grote favoriet. Groenewoud is regerend wereldkampioen op het onderdeel en won al meerdere World Cups dit schaatsseizoen. Na teleurstellende resultaten op de 1500, 3000 en 5000 meter pakte Groenewoud wel nog het zilver op de ploegenachtervolging. Nu sluit ze haar Olympische Spelen af met een prachtige gouden medaille op de mass start.

Bente Kerkhoff belangrijk

Bente Kerhoff verrichte een belangrijke bijrol op de mass start. De Nederlandse controleerde gedurende de hele rit het peloton en zorgde dat niemand kon ontsnappen. Vervolgens kon Marijke Groenewoud de leiding op het juiste moment overnemen en pakte ze overtuigend het goud. Voor Bente Kerkhoff was de mass start haar olympische debuut nadat ze zich eerder op de 5000 meter moest afmelden met rugklachten.