Jillert Anema is al jarenlang een van de meest besproken coaches uit de Nederlandse schaatswereld en dat zal na deze Winterspelen ook wel zo blijven. Hij hielp Merel Conijn aan zilver en Jorrit Bergsma aan brons, maar zorgde ook voor de nodige gespreksstof met uitspraken over de ploegenachtervolging. Daar ging hij een paar dagen na de vierde plaats bij de mannen en het zilver bij de vrouwen wat dieper op in.

Met een kwinkslag wordt gevraagd aan Anema, die te gast is in de podcast Clubhuis Milaan, wie de 'echte bondscoach van de ploegenachtervolging is'. De echte bondscoach Rintje Ritsma of Anema. "Dat is Ritsma, dat ben ik zeker niet." Die vraag kwam niet uit het niets, want over de rol van Anema was de voorbije dagen onderwerp van gesprek. Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt vormden het drietal bij de kwalificatie, maar tijdens de Spelen sprak Anema na het brons van Bergsma op de 10 kilometer openlijk uit dat de medaillewinnaar een veel betere keuze zou zijn. In de halve finale en troostfinale nam de 40-jarige uit het team van Anema na een beslissing van Ritsma de plek van Bosker in.

Kritiek uit schaatswereld

De uitspraken van Anema na de bronzen race maakten het nodige los in de schaatswereld. Onder meer NOS-analist en oud-topschaatser Erben Wennemars kon het selecteren van Bergsma niet los zien van Anema's woorden. Ook Mark Tuitert vond de harde kritiek 'jammer'. De ervaren coach zelf vindt dat nonsens en stelt dat hij alleen maar kennis heeft aangedragen voor de ploegenachtervolging. "Ik heb er totaal geen belangstelling om een sporter van mij in een verliezend team te hebben." Volgens Anema heeft hij tegen Ritsma alleen gezegd dat volgens hem Bergsma op de tweede positie de snelst mogelijke optie is. Zeker als Stijn van de Bunt ook meeschaatst, dat zou het meest gunstig zijn voor de luchtweerstand.

Jillert Anema baalt van vierde plaats

De uitslag is bekend: de Nederlandse mannen werden vierde. In de troostfinale was de ploeg van Ritsma nét iets trager dan China. Anema had er de pest in. "Ik haat alleen maar meedoen. Wat denk je van die negenhonderdste van een seconde hoe ik daar de griep van in heb? Ik had liever dat Bosker er reed, dan had ik dat gevoel niet gehad. Dat snijdt als een mes door je ziel heen."

Volgens Anema valt er bij de ploegenachtervolging een hoop te verbeteren, zowel bij de mannen als vrouwen. Zeker als het om de voorbereiding gaat, want volgens de markante schaatscoach is er nog een wereld te winnen. "Erg veel trainingen worden afgezegd omdat een sporter een rustdag heeft, dat vind ik schandalig." En als ze dan op het ijs staan, zijn de oefeningen volgens Anema niet goed genoeg. "We schaatsen achter elkaar, maar dat is geen training. Voor een team pursuit kun je gaan trainen, of je rijdt gewoon achter elkaar en kijkt dan wat het snelste is. Dat is wat anders.

Goud en brons gemist, volgens Anema

Äl met al is Anema niet bepaald content met de gang van zaken. Naar eigen zeggen vindt hij het vreselijk dat het in Nederland maar niet lukt om bij de mannen als de vrouwen een geoliede machine van de ploegenachtervolging te maken. "Het grijpt me bij de ballen. Ik denk dat we goud gemist hebben (bij de vrouwen, red.) en brons bij de heren."