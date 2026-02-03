De Olympische Spelen beginnen deze week, maar de Nederlanders hebben iets vervelends ontdekt. Het transport van de schaatsers van het olympisch dorp naar het Milano Speed Skating Stadium in het Ice Skating Park bij de Olympische Spelen in Milaan duurt lang. De route van de plek waar de olympische atleten verblijven naar de Fiera Milano in het westen van de stad duurt al snel een uur, zegt Remy de Wit, de technisch directeur van de schaatsbond KNSB.

"Er zijn geen 'olympic lanes', rijbanen die alleen bestemd zijn voor olympisch vervoer", aldus De Wit. "De bus naar de ijshal deed er 55 minuten over. Ik denk dat sporters en begeleiding rekening moeten houden met een uur reistijd. En ook van het dorp naar shorttrack is minimaal 40 minuten."

Complimenten over stadion

Voor de rest zegt De Wit dat er niets te klagen valt, al moet het olympische gevoel er nog een beetje inkomen. "Ik vind het stadion wel echt mooi aan de binnenkant. Ik denk als het vol zit, het hier spookt. Het publiek zit best wel dicht op het ijs en het is laag. Als er dan een oranje legioen zit, maakt dat wel indruk. Bij het shorttrack is het heel groot en heel steil omhoog. Als het daar vol zit, spookt het ook."

Olympiërs gearriveerd in Milaan

Veel olympiërs zijn inmiddels gearriveerd in Milaan. Een aantal van hen, waaronder Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Joy Beune, hebben de eerste trainingskilometers er al op zitten. In totaal zijn er 38 Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen.

Nog een paar dagen wachten

De Spelen beginnen aankomend weekend. Vrijdagavond 6 februari vindt de officiële openingsceremonie plaats. Een dag later komen er al drie Nederlanders in actie: Beune, Merel Conijn en Marijke Groenewoud rijden dan de 3000 meter schaatsen. De Spelen duren tot en met zondag 22 februari. In de avonduren wordt het toernooi afgesloten met de sluitingsceremonie in Verona.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.