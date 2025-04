Zoveel medailles verwacht icoon van Nederlandse topschaatsers op Olympische Winterspelen

Het moet nog zomer worden, maar de meeste schaatsers zijn alweer begonnen met de voorbereiding van het nieuwe schaatsseizoen. En dat is niet zo gek, want het wordt een cruciaal seizoen. Over minder dan tien maanden beginnen de Olympische Spelen en binnen de Nederlandse schaatsploeg zijn de verwachtingen enorm hoog.

Dat is in ieder geval zo bij Rintje Ritsma. De voormalig topschaatser is nu de bondscoach van de Nederlandse ploeg en daardoor verantwoordleijk voor de mass start, ploegenachtervolging en de teamsprint. Hij verwacht veel van Nederland tijdens de Spelen in Milaan, waar we doorgaans grossieren in medailles op de schaatsafstanden.

'Acht keer goud haalbaar'

Volgens De Beer van Lemmer is dat begin 2026 niet anders. Dat spreekt hij hardop uit in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Op de stelling 'Acht keer goud is haalbaar in Milaan' antwoordt Ritsma: "Dat zou wel moeten kunnen ja."

Dat klinkt als veel, maar acht keer goud was ook de oogst van Nederland tijdens de WK afstanden van vorige maand in Hamar. Daar moet wel bij worden gezegd dat Nederland één keer goud won op de teamsprint en dat onderdeel, tot verdriet van velen, niet wordt georganiseerd op de Spelen.

Toch denkt Ritsma dat acht gouden plakken voor de Nederlandse enclave een realistisch doel is. Hij vindt dat 'we' ten opzichte van de vorige Spelen in Beijing veel stappen hebben gemaakt. "Zeker. Met name op de korte afstanden. We hebben altijd dat gat gehad op korte afstanden, dat is nu echt wel gedicht."

Ritsma zag ook dat de af en toe onverslaanbaar geachte Jordan Stolz en Miho Takagi op belangrijke momenten toch te kloppen bleken. "Dit seizoen hebben we gezien dat mensen kwetsbaar zijn. Dat het niet zo vanzelfsprekend is dat iedereen hard rijdt. We zijn allemaal sporters en mensen. Er hoeft maar wat te gebeuren en je hangt er weer tegenaan of verliest je voorsprong."

Nederland superieur als schaatsland

Nederland is al jarenlang hét schaatsland tijdens de Spelen. De afgelopen drie edities won TeamNL wat betreft schaatsen de medaillespiegel. In 2022 stond er, mede door de drie gouden plakken van Irene Schouten, zes keer een Nederlander op de hoogste trede.

De beste 'schaatsspelen' van Nederland vonden in 2014 plaats. In het Russische Sochi won Nederland maar liefst acht keer goud, zeven keer zilver en acht keer grons. Nederland pakte toen maar liefst 23 van de 36 medailles.

Beluister de podcast met Rintje Ritsma

