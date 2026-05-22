Wie woensdagavond de jaarlijkse Musical Awards keek, zag dat één prijs werd uitgereikt door een van de succesvolste Nederlandse sporters van afgelopen Olympische Spelen. Shorttrackster Xandra Velzeboer werd namelijk in een gouden jurk gehesen om een winnaar bekend te maken.

Na afgelopen winter staat het shorttracken helemaal op de kaart in Nederland. Dit komt vooral door de verdiensten van Velzeboer en Jens van 't Wout op de Olympische Winterspelen van Milaan. Hierdoor maken de topsporters ook vaker een bijzonder uitstapje naar tv.

Bijzonder uitstapje

Zo was de 24-jarige Velzeboer afgelopen woensdag te gast in het AFAS Theater in Leusden. Daar werden de jaarlijkse Musical Awards uitgereikt, terwijl de ceremonie live werd uitgezonden op NPO 1. De topshortrackster kreeg de eer om de prijs voor beste grote musical te onthullen en uit te reiken. Dit deed ze dan ook in een stralende gouden jurk.

De hele gebeurtenis maakte veel indruk op Velzeboer. Zo plaatste ze woensdag op Instagram een foto van zichzelf tijdens het gala. Bij het bericht schreef ze: "Ik ben enorm vereerd dat ik aanwezig mocht zijn bij de Musical Awards 2026."

Gouden Olympische Spelen

De kleur jurk die Velzeboer aanhad tijdens het Musicalgala paste goed bij haar prestaties op de afgelopen Spelen. Daar wist ze namelijk twee gouden medailles te behalen: op de 500 meter en 1000 meter. Daarna duurde het succes voort. Op de WK won ze in totaal vier medailles. Twee gouden op de relay en 500 meter en twee zilveren op de 1000 meter en 1500 meter.

Na alle successen was het voor Velzeboer tijd om op te laden. Zo ging ze op skivakantie met haar zus Michelle en ging ze met een gezelschap van andere topshorttrackers naar de Filipijnen. Inmiddels is ze ook weer aan het trainen. Het shorttrackseizoen begint namelijk weer in oktober.

