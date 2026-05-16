Xandra Velzeboer is na een droomseizoen volop aan het genieten van haar tijd buiten de ijsbaan. De olympisch kampioene trok er onlangs op uit met haar shorttrackvriendinnen voor een avond die ze nog lang gaat herinneren. Nu blikt ze terug en vraagt zich hardop af of het tijd is voor een nieuwe lok.

Velzeboer en haar vriendinnen organiseerden een zogenaamd 'pruikendiner', een avond waarbij de dames allemaal met een opvallende pruik op hun hoofd moesten verschijnen en er gegarandeerd veel gelachen werd. Voor de olympisch kampioene was dat echter makkelijker gezegd dan gedaan.

'Pruikendiner'

"Goed, ik ben klaar voor het pruikendiner. Ik moet natuurlijk mijn haar gewoon zo plat mogelijk op mijn hoofd krijgen. Dan zien we het wel. Daar gaan we", klinkt ze in haar video op Instagram, terwijl ze haar pruik tevoorschijn haalt. De reactie als ze zichzelf in de spiegel ziet, laat weinig aan de verbeelding over. "Who is this", vraagt ze zichzelf hardop lachend af. "Ja, het is f*cking geweldig. Bye!"

De avond werd een groot succes. In de video komen foto's langs van een op het oog zeer geslaagde avond. De dames wisselden elkaars pruiken om en lieten zien dat er flink gelachen werd. Onder de aanwezigen bevonden zich haar shorttrackvriendinnen Zoe Deltrap, Bibi Arts en Selma Poutsma, stuk voor stuk onderdeel van de succesvolle Nederlandse ploeg. Ook haar zus Michelle Velzeboer was uiteraard van de partij. De reacties onder de post spreken boekdelen. "This was amazing", schrijft Arts. "Love it", vult Deltrap aan.

Nieuw kapsel?

Nu blikt Velzeboer terug op de avond en stelt ze haar volgers een opvallende vraag. "Haha dit was zo leuk!!!! Tijd voor een nieuw kapsel?!", schrijft ze bij de beelden. Of de olympisch kampioene daadwerkelijk een drastische stap gaat zetten is nog de vraag, maar de avond heeft haar in ieder geval aan het denken gezet.

Droomseizoen

Velzeboer heeft alle reden om te genieten. Bij de Olympische Winterspelen in Milaan greep ze goud op de 500 en 1000 meter, waarna ze bij de WK shorttrack opnieuw toesloeg op de kortste afstand en ook met de Nederlandse vrouwenploeg de sterkste bleek op de relay. Buiten het ijs laat de 24-jarige zien dat ze net zo goed weet hoe ze moet genieten. Of het nu wakeboarden is op de Filipijnen, hardlopen in de buitenlucht of een hilarische avond met vriendinnen ze heeft het duidelijk naar haar zin.

