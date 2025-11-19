Xandra Velzeboer verzamelde dit nog prille shorttrackseizoen al diverse medailles op de World Tour. Maar na de eerste twee in Canada kreeg de Nederlandse topper een paar weken rust. Komend weekend wacht in Gdansk de derde World Tour, maar Velzeboer gaat proberen af en toe een beetje met de handrem erop te rijden. Al is dat ook gevaarlijk, zeker als de kwaliteit van het ijs te wensen over laat. Zoals in Polen, zag Velzeboer tijdens de trainingen.

Ze stond volgens schaatsen.nl verontwaardigd op het ijs toen ze het mis zag gaan met landgenoot Teun Boer en een Britse shorttracker. Ze knalden hard op de boarding, maar de klap werd nauwelijks goed geabsorbeerd. De kopvrouw van TeamNL wilde er een paar uur later op terugkomen. "Je zou verwachten dat dit soort zaken vanuit de ISU (internationale schaatsunie, red.) goed wordt geregeld. Ik hoorde na de training dat de baan aan alle regels voldoet, maar dat betekent niet dat die dan ook helemaal veilig is."

'Amateuristisch'

Volgens Velzeboer pakte de ISU de klachten goed op en is er werk van gemaakt om de veiligheid te waarborgen. Maar over het algemeen stemt de kwaliteit van de baan en het ijs Velzeboer lang niet altijd tevreden. "Het voelt soms wel amateuristisch op sommige banen waar we rijden." Ze maakt zich druk over de veiligheid van het ijs en een beetje minder over haar prestaties. De derde World Tour in Gdansk kán de zoveelste plek worden waar ze op het podium staat, maar ze doet rustig aan.

Medailles tellen

"Het gevoel dat ik opnieuw stappen heb gemaakt", dat is volgens haar de belangrijkste doelstelling. "Ik hoef niet per se medailles te tellen, omdat ik op de Winterspelen op m’n best wil zijn. Ik moet niet steeds in mijn hoofd hebben dat het om medailles draait. Het wordt namelijk heel zwaar als ik elke wedstrijd benader alsof het een olympische race is. Tot dusver ben ik er aardig in geslaagd het zo aan te pakken."

'Het klinkt makkelijk'

Velzeboer noemt het leermomenten, in plaats van dat ze zichzelf erg voor het hoofd slaat bij een slecht resultaat. "Het klinkt makkelijk, de werkelijkheid is anders hoor, want het gaat in sport zo snel om winnen en resultaten. Wanneer je tactisch een goede wedstrijd op het ijs legt maar de uitslag dat niet aantoont, hoeft dat niet erg te zijn, aangezien je weet dat je alles onder controle had."