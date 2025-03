Xandra Velzeboer neemt op WK shorttrack wraak voor drama van mannelijke teamgenoot

Nederland is van de hatelijke nul af op de WK shorttrack. Terwijl de langebaners in Hamar strijden om de medailles, doen de shorttrackers dat aan de andere kant van de wereld in Beijing. Daar won Xandra Velzeboer de eerste medaille.

De 23-jarige Culemborgse werd derde op de 1500 meter achter de Belgische Hanne Desmet en de Canadese Courtney Sarault. Voor Desmet was het haar eerste wereldtitel.

Oud-schaatser schrok van woorden van tante shorttrackzusjes Velzeboer: 'Ik was er dagen van van slag' De zusjes Michelle en Xandra Velzeboer hadden een druk shorttrackweekend achter de rug in Tilburg en moesten zondagavond nog acte de présence geven bij een talkshow. De Oranjezondag opende meteen met een ongemakkelijk moment.

"Ik voelde me supergoed en had meer van voren willen zitten aan het einde zodat je mee kunt doen", vertelde Velzeboer voor de camera van de NOS. "Ik reed op positie twee en zat opeens op vier. Het is gewoon een sterk veld. Eén momentje en het is een heel andere rit. Ik ben blij met een medaille, maar baal ook een beetje."

Wereldtitels

Velzeboer was in 2023 wereldkampioene op de 1000 meter, maar miste vorig jaar op de WK in Rotterdam de finale. In januari liet ze op de Europese kampioenschappen de 500 en de 1000 meter schieten nadat ze een knieblessure had opgelopen. Wel pakte ze in Dresden de Europese titel op de 1500 meter. Op de 500 meter, haar specialiteit, is ze tweevoudig wereldkampioene.

Diskwalificatie Van 't Wout

Velzeboer nam met haar bronzen medaille enigszins sportieve wraak voor de diskwalificatie van haar mannelijke collega op dezelfde afstand. Jens van 't Wout dacht dezelfde kleur medaille te winnen, maar werd even later uit de uitslag geschrapt.

Van 't Wout had bij een inhaalactie een tegenstander gehinderd en kreeg een zogenoemde penalty van de jury. Daardoor ging het brons naar de Chinees Liu Shaoang. Goud was uiteraard voor de Canadees William Dandjinou, terwijl de Belg Stijn Desmet al voor de tweede WK-medaille zorgde binnen de familie. Hij moest in tegenstelling tot zijn zusje genoegen nemen met zilver.

Brons op andere afstand

Van 't Wout kwam zelf even later alsnog op het podium terecht, op de kortste afstand. De 500 meter werd gewonnen door de Canadees Steven Dubois, terwijl Denis Nikisha uit Kazachstan met zilver naar huis ging.

Van 't Wout pakte in 2023 al eens brons op de kortste afstand. Vorig jaar strandde hij in Rotterdam in de halve finales. Ook is hij Europees kampioen 500 en 1500 meter.