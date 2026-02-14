Lucas Pinheiro Braathen heeft zaterdag olympische geschiedenis geschreven. De Braziliaanse skiër werd de eerste Zuid-Amerikaan die ooit een medaille gepakt heeft op de Winterspelen. Op de reuzenslalom werd de 25-jarige Braathen knap eerste en daarmee verpestte een Zwitsers feestje.

Na de eerste van twee runs stond Braathen bovenaan met de snelste tijd op de reuzenslalom. Braathen heeft een Noorse vader en Braziliaanse moeder. Nadat hij jarenlang uitkwam voor het Noorse team, besloot hij, na een korte pauze van de sport, om voor Brazilië uit te komen. De 25-jarige skiër is een flamboyant type en kan bij het Zuid-Amerikaanse land meer zichzelf zijn, zonder al te veel druk op zijn schouders.

Slechte condities

In het Italiaanse Bormio sneeuwde het flink tijdens de tweede run. De spanning steeg tot een kookpunt, omdat het bij de reuzenslalom zo geregeld is dat de snelste skiër van de eerste run, als laatst start tijdens de tweede run. Dat betekent dat in dit geval Braathen, de moeilijkste piste voor de kiezen kreeg, aangezien alle andere 29 skiërs al voor hem aan de beurt kwamen. Waaronder topfavoriet Marco Odermatt uit Zwitserland.

Odermatt zat op een gouden medaille met alleen Braathen nog in actie. Op dat punt was het hele podium Zwitsers. Braathen begon met een voorsprong van bijna een seconden aan zijn tweede run en had dus een foutmarge. Hij verloor onderweg telkens wat tijd, maar het bleek genoeg. Braathen was de snelste en won het goud op de reuzenslalom.

Het gebeurde nog nooit dat een Zuid-Amerikaans land een medaille pakte op de Olympische Winterspelen. Sinds 1924 worden deze gehouden, maar nog nooit lukte het een atleet van dit continent om op het podium te eindigen.