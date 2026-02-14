Lindsey Vonn (41) kwam vrijdag met een indrukwekkende update over haar scheenbeenbreuk. Die liep ze op tijdens haar comeback op de afdaling van het alpineskiën op de Olympische Spelen in Milaan. Schaatsicoon Marianne Timmer vond de booschap van de Amerikaanse mooi. "Dit is de consequentie."

Tijdens een zware crash op de afdaling liep Vonn een complexe beenbreuk op. Daar is ze inmiddels al drie keer aan geopereerd, maar de weg naar herstel is nog lang, deelde de 41-jarige vrijdag in een video op Instagram. Er zullen nog meer operaties nodig zijn, waarvan er zaterdag al één wordt uitgevoerd in Italië.

'Hele constructie'

Drievoudig olympisch kampioene Timmer was onder de indruk van de update van Vonn. "Die heeft wel een hele zware klapper gemaakt", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Ze zag ook de foto's vanuit het ziekenhuis. "Een hele constructie rondom dat been."

"Maar het gaat wel weer goed komen en dat is denk ik alleen maar mooi", zegt Timmer hoopvol. Het schaatsicoon vond het ook mooi om te zien dat Vonn positief blijft na deze enorme tegenslag. Ze haalt een quote van de skilegende aan, die nog steeds geen spijt heeft van haar laatste kans op olympisch eremetaal. 'Als je een kans niet pakt, kun je hem ook niet benutten.'

Risico

"Dan denk ik: ja, dat is wel zo", aldus Timmer. "Je neemt soms een risico en meestal pakt het goed uit, maar het kan ook de andere kant op gaan. Je vliegt of heel hoog, of je valt heel diep."

"Als het uiteindelijk maar weer goed komt." Dat is volgens Timmer het belangrijkste. "En volgens mij heeft ze ook zoiets van: weet je, dit was mijn keuze, dit is de consequentie. En we gaan dit traject weer doorlopen." Er zal veel tijd nodig zijn voor het herstel en daar moet ze nu op focussen. "Dat gaat ook weer goed komen."

