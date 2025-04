Italiaanse wereldkampioene met helikopter afgevoerd naar ziekenhuis na vreselijke valpartij

De Italiaanse skiester Federica Brignone is tijdens de nationale kampioenschappen in Val di Fassa zwaar ten val gekomen. De wereldkampioene en winnares van de wereldbeker (34) moest na haar crash in de tweede heat van de reuzenslalom per helikopter naar het ziekenhuis in Trento.

Brignone ging na de eerste race aan de leiding in de reuzenslalom, maar bij de tweede keer dat ze in actie kwam, ging het helemaal mis. Ze raakte een poortje, verloor haar balans en kwam vervolgens heel hard ten val. Ze moest vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden.

De regerend wereldkampioene heeft breuken opgelopen aan de bovenkant van haar linkerkuit en -scheenbeen. Ze gaat naar het ziekenhuis in Milaan voor meer tests en een operatie, meldt de Italiaanse skibond FISI.

Grote naam in skiwereld

De 34-jarige Italiaanse is een grote naam in de skiwereld. Ze won afgelopen seizoen de algemene wereldbeker en was ook de beste op de afdaling en reuzenslalom. Op de reuzenslalom werd ze in februari ook wereldkampioene, op de super-G was er zilver. In 2023 werd Brignone ook al eens wereldkampioene op de combinatie. De Italiaanse won in haar carrière al 37 keer een wereldbekerwedstrijd.

Brignone won in haar carrière drie medailles op de Olympische Winterspelen. Ze werd in 2018 en 2022 tweede op de reuzenslalom en pakte bij de laatste Spelen ook brons op de combinatie.