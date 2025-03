Tragische update over Michael Schumacher, 7-voudig wereldkampioen F1: 'De situatie is verdrietig'

Felix Görner heeft een tragische update gedeeld over de toestand van Michael Schumacher. De Duitse journalist wordt gezien als een betrouwbare bron rondom de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1.

Schumacher kan zich 'niet langer verbaal uiten', meldt RTL-verslaggever Görner. "De situatie is zeer triest", legt Görner uit. "Hij heeft constante zorg nodig en is volledig afhankelijk van de mensen die voor hem zorgen. Hij kan zich niet meer verbaal uiten."

De familie Schumacher houdt de lippen stijf op elkaar over de toestand van Michael, die ernstig hersenletsel opliep na een ski-ongeluk eind 2013. "Er zijn momenteel maximaal twintig mensen die in de buurt van Michael mogen komen", voegt Felix toe. "En volgens mij is dat de juiste aanpak. De familie handelt volledig in het belang van Michael. Hij heeft zijn privéleven altijd strikt beschermd en dat is niet veranderd."

Carrière Michael Schumacher

De 56-jarige Schumacher is een van de meest succesvolle Formule 1-coureurs aller tijden. De Duitser heeft samen met Lewis Hamilton de meeste wereldtitels (7), terwijl hij achter Hamilton (105) staat qua meeste overwinningen (91). Daarbij moet worden gezegd dat in het tijdperk van Schumacher (1991-2006 en 2010-2012) minder races werden verreden.

Ook de zoon van Schumacher reed in de Formule 1, hoewel dat een stuk minder succesvol was. De 26-jarige coureur eindigde negentiende (2021) en zestiende (2022) in het wereldkampioenschap. In die periode pakte hij twaalf punten.

Afpersingszaak

Voormalig beveiliger van de familie, Marcus Fritsche, had 900 foto's en bijna 600 video's in handen van het ski-ongeluk van Schumacher. Hij kon het niet verkroppen dat hij ontslagen werd en deelde de beelden met Yilmaz Totzurkan en zijn zoon, die IT'er is. Zij dreigden de beelden online te zetten als zij geen 15 miljoen euro kregen van de familie.